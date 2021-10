Paiements récurrents : quel impact la règle d’authentification à deux facteurs de RBI pourrait avoir sur les petites entreprises émergentes

Pour les paiements jusqu’à Rs 5 000, les clients devront ré-authentifier toutes les instructions permanentes pour les paiements récurrents afin d’effectuer des paiements ultérieurs sans l’authentification de facteur supplémentaire.

Crédit et financement pour les MPME : Bien que la nécessité de donner son consentement et de passer par un processus d’authentification à deux facteurs pour chaque paiement supérieur à 5 000 Rs améliorera la sécurité des transactions, cela pourrait créer des perturbations entre les entreprises et personnellement, je suis également d’accord que si un mandat du client est donné , le besoin d’un facteur d’authentification supplémentaire ne devrait pas être là, a déclaré le président du Conseil des paiements de l’Inde (PCI), Vishwas Patel, à Financial Express Online lors d’une interaction.

Patel répondait à une question de savoir si les nouvelles règles de paiement récurrent de la Reserve Bank of India (RBI) auraient un impact, en particulier sur les petites entités émergentes, qui offrent des services cloud ou SaaS, qui fonctionnent sur des paiements mensuels, trimestriels ou annuels, ou abonnements. En grande partie, les primes d’assurance, les IME, les prêts automobiles ou immobiliers, etc., sont des paiements généralement préférés par les clients pour le prélèvement automatique.

Les nouvelles règles, entrées en vigueur le 1er octobre 2021, obligeaient les clients à donner leur consentement pour chaque paiement récurrent supérieur à Rs 5 000, et également à passer par un processus d’authentification à deux facteurs chaque fois qu’un paiement doit être effectué au lieu de les règles de prélèvement automatique plus simples plus tôt. Pour les paiements jusqu’à Rs 5 000, les clients devront ré-authentifier toutes les instructions permanentes pour les paiements récurrents afin d’effectuer des paiements ultérieurs sans l’authentification par facteur supplémentaire (AFA).

« C’est un pas de géant en arrière. Ce dont nous avons besoin, ce sont des réparations efficaces, pas de meilleures serrures. L’authentification à deux facteurs pour chaque transaction a un coût réel pour l’économie : elle inhibe les dépenses, et ceux qui en sont le plus touchés sont les plus petits commerçants. Il est surprenant que le paiement par carte de crédit/débit soit un problème bien résolu dans le monde entier, mais nous avons encore du mal à avancer. Nous devons faciliter les transactions en ligne et donner un plus grand contrôle aux utilisateurs pour déterminer comment et quand ils dépensent, quelles alertes et limites ils se fixent, et la nature des transactions avec lesquelles ils sont à l’aise », a déclaré Utkarsh Sinha, directeur général de Bexley Advisors. Financial Express en ligne.

La notification de la RBI sur le traitement du mandat électronique sur les cartes pour les transactions récurrentes en août 2019 indiquait que « compte tenu de l’évolution des besoins de paiement et de l’exigence d’équilibrer la sûreté et la sécurité des transactions par carte avec la commodité du client, il a été décidé d’autoriser traitement des e-mandats sur cartes pour les transactions récurrentes (paiements marchands) avec l’AFA lors de l’enregistrement, de la modification et de la révocation des e-mandats, comme également pour la première transaction, et les transactions successives simples/automatiques ultérieures.

En décembre dernier également, la banque centrale avait informé les prêteurs et les passerelles de paiement que les transactions récurrentes nationales ou transfrontalières via des cartes, des UPI ou des instruments de paiement prépayés, qui ne sont pas conformes à l’authentification par facteur supplémentaire, ne seraient pas traitées au-delà du 31 mars. 2021. La date limite a ensuite été prolongée jusqu’en septembre après que plusieurs banques ne se soient pas conformées aux directives.

« Bien que la mise en œuvre ait été faite sur une note positive pour améliorer la sécurité des transactions, mais du côté commercial, elle aura un impact significatif. Par exemple, dans la plupart des entreprises, l’accès à la carte de crédit, qui serait au nom du fondateur, se fait avec le service financier pour la facturation de divers services comme Google cloud ou Amazon cloud chaque mois. Cependant, le titulaire de la carte peut ne pas être disponible à chaque fois pour l’authentification ou la vérifier instantanément. Cela pourrait conduire à l’arrêt des services », a déclaré Anish Achuthan, cofondateur et PDG d’Open à Financial Express Online. Open propose des services de néobanque numérique aux PME et a levé la semaine dernière 100 millions de dollars de Temasek de Singapour, Google, SBI Investment basé au Japon, Tiger Global et d’autres.

« Cela aurait essentiellement des inconvénients importants. Il aurait dû être mis en œuvre uniquement pour les transactions B2C mais du côté des entreprises où les fraudes sont relativement moins nombreuses actuellement, la RBI aurait dû donner un certain assouplissement. Cependant, alors que de plus en plus d’entreprises soulèvent cette préoccupation, je suis sûr que le régulateur trouvera des moyens d’improviser ce système », a ajouté Achuthan.

En septembre, les experts ont noté que les mandats électroniques pour les transactions en ligne récurrentes et les directives relatives aux agrégateurs de paiement et passerelles de paiement (PAPG) entraîneront des défis non seulement pour les agrégateurs de paiement, les passerelles, mais aussi les commerçants, les petites entreprises, les banques et autres. . Lors d’un webinaire organisé par le groupe de réflexion Empower India, un groupe de réflexion, le Dr Aruna Sharma, ancienne secrétaire du gouvernement indien, a déclaré : « En ce qui concerne la question de la confidentialité des données, à moins qu’il n’y ait une énorme fuite, la réglementation ne devrait pas fonctionner dans un manière lourde. Nous avons une énorme économie monétaire et les paiements numériques sont le seul moyen d’y remédier. RBI a le droit de garantir que les données financières ne sont pas piratées et de protéger les données du consommateur, mais pas comme ils essaient de le faire en réglementant les commerçants. »

Patel a déclaré que la plupart des banques n’étant pas encore prêtes pour le nouveau processus, le conseil avait demandé une prolongation d’un mois. « Le plus grand blâme est sur les banques qui étaient léthargiques pour préparer leurs systèmes bien à l’avance. Alors que de nombreuses banques du secteur public, y compris les plus grandes, n’ont pas encore adopté de nouvelles règles, HDFC Bank et Kotak Mahindra Bank ont ​​déjà mis en œuvre les règles. »

Néanmoins, selon Patel, cette décision donnerait aux consommateurs les moyens d’agir à long terme en ce qui concerne leurs transactions en ligne. «Si vous avez des abonnements pour plusieurs choses comme Netflix, Zoom, les paiements d’électricité, etc., vous deviez jusqu’à présent visiter leurs sites Web respectifs pour les gérer, mais avec les nouvelles directives, vous pouvez vous connecter à votre compte bancaire pour les gérer tous. . De plus, cela aiderait à éliminer la fraude aux paiements liée au prélèvement automatique. Avec les nouvelles directives, le contrôle revient à l’utilisateur de fournir l’autorisation pour chaque transaction. »

