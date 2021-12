Paiements retardés : les cotisations en attente des MPME ont presque triplé depuis décembre 2020

Le ministère des MPME avait écrit à 500 entreprises en septembre de l’année dernière, suivi de 2 800 autres entreprises en octobre pour régler les cotisations des MPME en attente. (Image: Pixabay)

Crédit et financement pour les MPME : Les unités du secteur public (PSU) et les départements gouvernementaux ont compensé Rs 50 350 crore de paiements en attente aux MPME au 25 novembre de l’année civile en cours, a montré une analyse des dernières données officielles sur les paiements compensés. Depuis mai 2020, lorsque le ministre des Finances Nirmala Sitharaman avait annoncé des mesures d’allégement de Covid pour les MPME et a souligné dans sa conférence de presse que les créances des MPME du gouvernement et des CPSE seront libérées dans 45 jours, le total des cotisations en attente d’une valeur de 77 171,82 crores de roupies a été réglé en novembre. 25, 2021. Les dernières données ont été partagées par le ministre des MPME Narayan Rane au Parlement au cours de la session d’hiver en cours.

Le montant des cotisations réglées depuis mai de l’année dernière est passé de 10 000 crore de Rs jusqu’à la fin août à 13 400 crore de Rs jusqu’en septembre et 26 821 crore de Rs jusqu’en décembre 2020, sur la base des données partagées dans les déclarations tout au long de la période par le ministère des Finances et les MPME. ministère. Depuis décembre, les cotisations en attente réglées jusqu’en novembre de cette année ont augmenté de 2,8 fois. Bien que les données sur le montant total dû n’étaient pas disponibles pour évaluer la part actuelle des cotisations compensées dans le montant global en attente, le total des cotisations pour la période mai-décembre 2020 était de 34 506,09 crores de Rs.

« Le bond est davantage dû aux forces du marché. Alors que les acheteurs paient généralement les marchandises achetées après 90 ou même 120 jours, mais comme la demande a considérablement augmenté pour plusieurs produits, ils sont obligés de payer les produits instantanément. Le gouvernement est l’un des acheteurs. Ainsi, par les forces du marché, les acheteurs libèrent les paiements à temps pour obtenir les matières premières car les coûts des intrants ont bondi d’une catégorie à l’autre au lieu de retarder les paiements », DP Goel, directeur général de Conquerent Control Systems et coprésident du comité MSME, PHD La Chambre de commerce a déclaré à Financial Express Online.

Le ministère des MPME avait écrit à 500 entreprises en septembre de l’année dernière, suivi de 2 800 autres de ces entreprises en octobre pour régler les cotisations en attente des MPME au cours du mois respectif. Le gouvernement avait également exhorté les acheteurs à intégrer la plate-forme TReDS (Trade Receivables Discounting System) pour résoudre leur problème de retard de paiement.

Il est important de noter que même si le gouvernement a exhorté les ministères, les PSU et d’autres à régler les cotisations des MPME dans les 45 jours, il ne peut pas les forcer à régler les paiements. « Le ministère a abordé le sujet avec vigueur avec les ministères centraux, les CPSE, les gouvernements des États et les personnes morales. Mais, il convient de noter que le gouvernement central ne peut donner aucune instruction ni forcer les gouvernements des États ou les PSE des États à payer les cotisations », avait déclaré l’ancien MoS Finance Anurag Singh Thakur dans une réponse écrite à une question posée à Lok Sabha la dernière fois. année.

Pendant ce temps, selon les données du portail MSME Samadhaan, le nombre de demandes de paiement différées déposées par les micro et petites entreprises (MSE) depuis le lancement du portail le 30 octobre 2017, approche de la barre des 1 lakh impliquant Rs 25 375 crore bloqué. Jusqu’à présent, 10 433 cas ont été réglés par les conseils de facilitation MSE tandis que 9 410 demandes ont été réglées mutuellement entre le vendeur et l’acheteur et près de 20 000 demandes ont été rejetées par les conseils.

