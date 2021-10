Paiements singapouriens Unicorn Nium lance une plateforme Crypto-as-a-Service

Visitez l’article original*

Paiements basés à Singapour, la licorne Nium a déployé une offre de crypto-as-a-service (CaaS) destinée aux institutions financières.

Nium fournit des suites d’API clés en main spécialement conçues pour les sociétés financières nouvelles et traditionnelles. Sa dernière offre vise à fournir des outils prêts à l’emploi dans une période de forte demande en crypto. La société a déclaré que son nouveau CaaS fournira aux institutions des « capacités à la demande » pour l’investissement en cryptographie et prend en charge initialement jusqu’à cinq cryptos, selon un communiqué publié lundi. Grâce à une connexion API à sa plate-forme, la société affirme que ses clients peuvent intégrer des services de crypto-marché, ainsi que le KYC, la surveillance réglementaire, le courtage, la garde et le traitement. Nium a décidé de lancer son produit à travers les États-Unis avec 15 autres cryptos qui devraient être ajoutés au service d’ici l’année prochaine. 25 autres pays et juridictions devraient être soutenus d’ici l’année prochaine, notamment l’Australie, Singapour et Hong Kong. En juillet, Nium a obtenu un nouveau financement de 200 millions de dollars dirigé par l’investisseur technologique Riverwood Capital qui a reçu le statut de licorne avec une valorisation supérieure à 1 milliard de dollars. « Nos clients mondiaux recherchent de plus en plus de moyens de différencier leurs offres de base », a déclaré Prajit Nanu, co-fondateur et PDG de Nium. « Nous offrons un accès à des éléments fintech modulaires pour les paiements et l’émission de cartes – et maintenant, la crypto. »

