Paiements toujours dus à des milliers de personnes

Voici une mise à jour cruciale du contrôle de relance que des milliers d’Américains voudront connaître sur un nouveau paiement qui leur est dû. Un qui est distinct de la vérification du crédit d’impôt pour enfants qui arrive mercredi à environ 36 millions de foyers américains.

Nous aurons plus à dire cette semaine, bien sûr, sur ce deuxième paiement. Il s’agit de la sixième et dernière vérification du crédit d’impôt pour enfants d’une série de paiements mensuels qui a commencé en juillet. Et qui comprenait également l’une des réponses les plus dramatiques du gouvernement fédéral à la dévastation financière résultant de la pandémie de COVID-19. Pendant ce temps, des milliers d’Américains doivent recevoir un paiement de relance distinct, qui pourrait apporter aux familles jusqu’à 500 $ d’aide. Lisez la suite pour plus de détails dans notre dernière mise à jour du contrôle de relance de 2021, alors que l’année tire à sa fin.

Mise à jour du contrôle de relance du Maryland 2021

Si vous habitez dans l’État du Maryland, attention, cette mise à jour du contrôle de relance est spécialement pour vous.

L’État a adopté plus tôt cette année sa « RELIEF Act », qui prévoyait des paiements de relance directs aux résidents éligibles de l’État. Ainsi que des subventions d’assurance-chômage, ainsi que des subventions et des prêts aux petites entreprises éligibles.

Les paiements étaient disponibles pour les résidents du Maryland qui ont demandé le crédit d’impôt sur le revenu gagné dans leur déclaration fédérale de 2019. L’EITC est un crédit d’impôt pour les contribuables à revenu faible et modeste ainsi que pour les familles. Et selon le bureau du contrôleur de l’État du Maryland, quelques centaines de milliers d’habitants étaient éligibles pour le paiement de relance.

Ces versements totalisent 300 $ pour les particuliers et 500 $ pour les familles. Et la grande majorité des bénéficiaires ont déjà reçu le chèque de relance plus tôt cette année. Selon les informations, cependant, des milliers de paiements ont été renvoyés, retournés, au 30 novembre.

Que s’est-il passé?

Il semble que ces déclarations provenaient de destinataires qui n’avaient pas les bonnes adresses dans leurs dossiers.

Les chèques ont d’abord été envoyés aux personnes disposant d’un numéro d’acheminement bancaire dans leurs dossiers, ce qui a facilité les dépôts directs rapides. La deuxième option après cela était d’envoyer les paiements de relance aux destinataires avec une adresse dans le dossier. Alors, résidents du Maryland, si vous pensez que vous auriez dû recevoir l’un de ces chèques et que vous ne l’avez pas encore fait ?

Contactez l’état pour mettre à jour votre adresse. Appelez la Division des services aux contribuables, au 1-800-MD-TAXES. L’État dit que les chèques sortent « immédiatement » lorsqu’il a une adresse corrigée.

Nous aurons également une mise à jour cette semaine liée aux paiements du crédit d’impôt pour enfants le mercredi 15 décembre.