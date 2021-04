Paige Bueckers et Jalen Suggs étaient des meilleures amies bien avant de dominer March Madness

Aussi enrichissant que puisse être le succès, c’est encore mieux lorsque vous le partagez avec quelqu’un d’autre. L’un des meilleurs sentiments est de savoir que vous êtes au sommet du monde, tout en voyant l’un de vos meilleurs amis faire exactement la même chose dans son domaine. C’est le cas de la star de Gonzaga, Jalen Suggs, et du phénomène UConn, Paige Bueckers, deux amis de longue date, qui se soutiennent maintenant de partout au pays, tandis que leurs étoiles brillent sur la scène la plus brillante du basket-ball universitaire.

Leurs routes vers le Final Four ont peut-être divisé les deux natifs du Minnesota sur des côtes opposées, des fuseaux horaires différents et des cultures de basket-ball divergentes – mais leur brillance commune, perfectionnée les unes contre les autres dans les jeux d’arrière-cour de 21 ans, a transformé Suggs et Bueckers en noms familiers du jour au lendemain. Un article incroyable de Katie Barnes à l’espnW a détaillé leur amitié précoce.

À 10 ans, Paige Bueckers n’aimait rien de plus que le basket-ball. Elle jouait déjà depuis quelques années, faisant souvent équipe avec des enfants plus âgés qu’elle, et maximisant son temps dans la ligue de récréation au point qu’elle a dû être retirée des matchs en raison des règles de la ligue. Paige détestait ça. Elle pleurait sur le banc, suppliant d’être remise, car tout ce qu’elle voulait, c’était jouer plus au basket. Hors du terrain, les gens se souviennent d’elle comme réservée, timide, mais le sport a allumé une étincelle en elle.

Jouer dans une ligue récréative ne suffisait pas. Elle avait besoin de se concentrer davantage sur le basket-ball, alors Bueckers a commencé à accompagner un ami à son entraînement de basket-ball. Peu importait qu’elle hésitait à se montrer – n’importe quel enfant serait mis dans une situation sociale où il ne savait pas s’il s’intégrerait. En savoir plus sur le basket-ball et être proche du jeu a éclipsé tout maladresse. Paige regardait depuis les coulisses pendant que les enfants faisaient des exercices sur le terrain, et c’était trop enivrant pour résister. Elle a commencé à les exécuter seule, imitant ce qu’elle regardait. Bientôt, regarder ne suffisait pas. La fille autrefois timide se frayait un chemin sur le court, prenant part aux exercices. Parfois, elle finissait l’entraînement avec son équipe de la ligue de récréation, courait vers l’autre entraînement et participait à celui-là aussi. Désespérée d’obtenir ses représentants.

Jalen Suggs est tombé amoureux du basket-ball dès son plus jeune âge. Son père se souvient de lui comme un enfant en bas âge, lançant des coups de feu dans un cerceau de Fisher Price, debout derrière une ligne que son père a dessinée sur le sol. À un âge, la plupart des enfants ont une durée d’attention mesurant quelques secondes, Jalen continuerait simplement à tirer, encore et encore, et encore et encore. C’était sa chose préférée à faire, et cet amour du jeu n’a jamais faibli.

Le garçon n’a jamais cessé d’aimer le basket. Il s’entraînait à la maison sur le petit cerceau, et quand il devenait trop grand, il commençait à jouer dans les ligues de loisirs. À l’âge de 10 ans, il est arrivé à l’entraînement et a commencé à faire des exercices sur le court avant de remarquer une fille aux cheveux blonds qu’il n’avait pas rencontrée avant de faire des exercices par elle-même, avant de plonger et de s’entraîner avec son équipe. C’est dans ce gymnase que Jalen Suggs et Paige Buecker se sont rencontrés pour la première fois et sont immédiatement devenus amis – le basket-ball étant le fil conducteur qui les unissait.

Il est presque impossible de rester en contact avec les gens que vous rencontrez à l’école primaire. Nous changeons tous, évoluons et avons simplement tendance à faire fondre ces amis rapides dans de bons souvenirs. Ce n’était pas le cas pour Suggs et Bueckers. Leur lien était toujours le basket-ball, et il était impossible de rompre.

Même si la structure de la ligue dictait qu’ils ne pouvaient pas jouer officiellement ensemble, rien n’empêchait le duo d’avoir une saine rivalité. Les familles Suggs et Bueckers se sont liées comme leurs enfants, organisant des réunions de famille et des plats cuisinés, Jalen et Paige avalant des hamburgers et des gosses avec rapidité, juste pour pouvoir retourner sur le court et jouer plus en tête-à-tête. Réunis par le basket-ball, Suggs et Bueckers sont devenus les amis les plus proches.

Leur amitié a duré. Même si Suggs et Bueckers n’ont pas pu passer autant de temps ensemble avec la pression de leur carrière au lycée, ils se rencontraient souvent lors de tournois de l’AAU pour se donner des entretiens d’encouragement, regarder les matchs de l’autre et jouer à des jeux féroces de cinq contre cinq, Suggs «équipe contre Bueckers» – organisé par les deux joueurs.

« Juste des trucs incroyables: des allers-retours, des discussions trash des deux côtés », a déclaré Tara Starks, l’entraîneur de l’équipe Metro Stars AAU de Bueckers, dont l’idée était d’inviter l’équipe masculine de Suggs à mêler ses filles avant le tournoi de championnat de juillet. «Paige abattait un coup de feu et parlait un peu de poubelle. Jalen descendait et trempait. Ils nous poursuivaient toujours durement – en courant au milieu de la voie et en trempant et en parlant des ordures. Pas de répit du tout. Mais cela pousserait nos filles et les préparerait à jouer.

Les deux joueurs ont défini les sports de lycée dans le Minnesota pendant qu’ils jouaient. Suggs était un joueur de l’année de Gatorade Minnesota en football et basketball à la Minnehaha Academy de Minneapolis, Bueckers a remporté trois prix Gatorade Minnesota de joueur de l’année au Hopkins High School de Minnetonka. Une traversée de la ville de 20 minutes séparait le duo, mais les résultats étaient identiques: les deux dominaient.

L’université les a séparés. Suggs a été fortement recruté dans tout le pays, mais a finalement décidé de devenir le joueur le mieux classé à assister à Gonzaga, choisissant le nord-ouest du Pacifique plutôt que la Floride, l’État de Floride, l’État de l’Iowa et le Minnesota local. Bueckers était si convoitée que les équipes ont commencé à lui offrir des bourses dès l’âge de 14 ans, choisissant finalement de rejoindre UConn et de devenir le prochain grand dans l’histoire étonnante du programme.

Un trajet de 22 minutes est devenu 2700 miles lorsque les deux amis ont commencé leur carrière universitaire, mais ils n’ont jamais perdu le contact. Se suivant avidement de partout au pays, Suggs et Beuckers se sont suivis les matchs, se sont appelés après de grandes performances et se sont tenus pour responsables des mauvaises performances pour s’assurer qu’ils atteindraient leur plein potentiel.

Maintenant, ce potentiel est atteint. Suggs et Bueckers sont dans le Final Four, menant leurs équipes dans l’espoir de couper les filets à la fin. Alors que leur principale préoccupation est de mener Gonzaga et UConn à la victoire, ils passent leur temps libre restant à rattraper les jeux de l’autre et à se facétimer. En fait, cette influence est si grande que Suggs a crédité Bueckers pour avoir joué un rôle clé dans son succès dans le tournoi.

« Je lui ai envoyé un texto après, et nous avons FaceTimed et avons parlé un peu », a poursuivi Suggs. «Hier soir, elle a dit des choses qui m’ont vraiment aidé. J’ai eu du mal à essayer de prendre pied dans ces matchs de tournoi. Bien sûr, en la voyant aller là-bas et jouer très bien comme elle l’a fait, puis parler ensuite, elle a en quelque sorte dit quelques mots, cela m’a en quelque sorte élevé. Cela m’a fait avancer. Certainement aidé ce soir. … Elle est la chèvre pour une raison.

Indépendamment de ce qui se passe d’ici, l’amitié entretenue dans le Minnesota entre deux enfants passionnés de basket-ball les a transformés en stars. Suggs devrait être parmi les cinq premiers choix du repêchage de la NBA cet été, tandis que Bueckers devra attendre 2023 ou 2024 pour entrer dans la WNBA, mais sera incontestablement le favori pour être le choix n ° 1 à son entrée.

Il ne fait aucun doute qu’ils continueront à se soutenir mutuellement chez les pros, en s’assurant que ces amis s’amélioreront pour le reste de leur carrière.