Paige Sandhu d’Emmerdale laisse entendre que Meena mourra lors de la confrontation finale

Meena Jutla (Paige Sandhu) a déjà tué Leanna Cavanagh (Mimi Slinger) et son ancienne meilleure amie à Emmerdale et elle s’apprête à assassiner à nouveau.

Mais sera-ce le dernier meurtre de Meena alors que Paige Sandhu laisse entendre que son personnage pourrait mourir au cours de cette énorme semaine?

Avec Meena en mission de tuer et les éléments opposés aux membres de l’équipe du défi de survie, l’événement se transforme en une course pour survivre.

Nous verrons Meena tenir le corps de Victoria (Isabel Hodgins) sous l’eau, mais quelqu’un regarde de loin.

Avec une seule chose en tête, Meena est prête à tuer si quelqu’un se met sur son chemin – mais que se passe-t-il si la personne qui l’a vue attaquer Vic assassine d’abord Meena ?

La semaine commence par un flashforward montrant Meena immobile au milieu d’un labyrinthe de maïs – cela pourrait-il être quelques instants après que le méchant personnage a été tué ?

https://www.youtube.com/watch?v=rKl8iPeSDuE

« À travers tout le carnage qui se produit, Meena pourrait se retrouver en danger de mort », a expliqué Paige Sandhu.

« Elle est tellement prise dans son plan et profite de la mise à mort qu’elle peut se retrouver dans une situation où elle pourrait potentiellement mourir ».

