Paige Spiranac demande à ses abonnés s’ils ont « été méchants ou gentils » dans une photo de vacances torride

Paige Spiranac a définitivement l’esprit de Noël. La star du golf et influenceuse des médias sociaux est allée sur Instagram ce week-end pour publier deux photos d’elle portant des vêtements de Noël révélateurs. La première photo montre Spiranac dans une tenue d’elfe avec des bottes noires jusqu’aux genoux, et la deuxième photo la montre dans une tenue de père Noël sous la forme d’une robe.

« Avez-vous été méchant ou gentil cette année ? » Spiranac a écrit. « Pimentez les vacances avec ma nouvelle serviette en vente aujourd’hui ! Et puis-je avoir un amen ? ! Nous vendons un lot de toutes mes serviettes, y compris la tristement célèbre serviette verte disponible pour une durée limitée. «

Spiranac, 28 ans, est connue pour ce qu’elle a publié sur les réseaux sociaux au fil des ans. Elle a également posé pour Sports Illustrated et a expliqué pourquoi elle voulait figurer dans le magazine dans une interview avec GolfWRX. « Je ne dirais pas que j’ai eu du mal avec la décision, car c’est un tel honneur et je serais fou de la refuser », a déclaré Spiranac, selon The Spun. « J’ai réalisé que je ne pouvais pas plaire à tout le monde, alors autant faire ce que je veux faire. Et le problème (en 2018) est tellement vrai, car ils voulaient en faire plus sur les filles et moins sur les bikinis. Chaque fille amenée a un message différent. »

Spiranac a reçu sa part de critiques dans le monde du golf en raison de la façon dont elle s’habille. « Les gens semblent penser que je suis arrivé là où je suis à cause des vêtements que je porte », a-t-elle déclaré dans une interview en 2018 avec The Guardian. « C’est injuste pour moi et injuste pour toutes mes réalisations. Je fais probablement plus de service communautaire que tout autre golfeur professionnel. Que les gens disent: » Vous ne montrez qu’un décolleté, c’est pourquoi vous avez ce que vous avez « , est injuste. C’est l’injustice à laquelle nous sommes confrontés tous les jours en tant que femmes et je la vois beaucoup dans le golf. »

Spiranac n’a pas participé à un tournoi de golf depuis 2016, mais est resté occupé dans le sport. Elle est l’animatrice du podcast Playing-A Round qui a été lancé l’année dernière. Elle est également ambassadrice de PointsBet Sportsbook et continue de pratiquer son jeu. Elle a récemment marqué un trou d’un coup en jouant aux côtés de Gary Player.