Paige Spiranac révèle jusqu’où ses ennemis iront

Paige Spiranac a récemment parlé de sa carrière et de sa garde-robe sur le podcast « The Stripe Show ». Instagram

Paige Spiranac ne va pas s’excuser pour qui elle est.

Lors d’une récente apparition sur le podcast « The Stripe Show », la golfeuse devenue influenceuse a parlé de sa carrière et de sa garde-robe, qui ont été fortement scrutées au fil des ans.

« Ça ne me dérange pas d’être sexy, j’aime mon corps, c’est juste une partie de qui je suis. Même au golf junior, j’avais toujours des ennuis sur AJGA [American Junior Golf Assoication] parce que mes jupes étaient trop courtes », a déclaré Spiranac.

Paige Spiranac discute avec Samantha Marks sur le podcast « The Stripe Show ».YouTube

Spiranac a également évoqué la controverse découlant d’un événement de golf en 2015 à Dubaï, notant comment certains membres de la communauté du golf auraient eu des mots de choix sur ses vêtements.

« Je me suis toujours habillé plus du côté provocateur et c’est juste, encore une fois, une partie de qui je suis et je suis très à l’aise avec ça, et je pense que beaucoup de gens ont été contrariés par cela, en particulier dans le golf, parce que c’est tellement conservateur, et si vous ne portez même pas de collier, c’est comme « c’est une strip-teaseuse, elle fait du porno », et je me dis « je porte un col roulé f-king », a déclaré Spiranac.

Spiranac, qui héberge son propre podcast, « Playing A Round », a longtemps déclaré se sentir comme un étranger dans le monde du golf. En fait, elle a dit qu’elle avait déjà été abattue parce qu’elle aidait un organisme de bienfaisance en raison de sa réputation.

Paige Spiranac compte actuellement plus de trois millions de followers sur Instagram.Instagram

« Je voulais aider cet organisme de bienfaisance et je voulais leur donner des clubs de golf gratuits », a rappelé Spiranac en mars dernier. « Le gars a répondu et a dit: » Nous adorerions mais, à cause de la façon dont les membres de notre conseil d’administration vous voient, vous ne pouvez pas aider. «

« Je veux redonner à ces enfants qui n’ont rien, parce que j’ai grandi sans rien, et je ne peux même pas faire ça à cause de mon décolleté. »

Paige Spiranac pose dans une veste verte façon Masters en mars 2021.Instagram

Malgré le bruit, Spiranac est celui qui semble avoir le dernier mot avec plus de 3,2 millions de followers sur Instagram et ça continue. En mars, la jeune femme de 28 ans s’est vengée de ses détracteurs avec une nouvelle photo révélatrice.

« » Personne ne vous prendra jamais au sérieux si vous continuez à publier des photos avec un décolleté « , alors, continuez à faire ce que je veux », a posté Spiranac à côté d’une photo d’elle portant une veste verte inspirée des Masters.