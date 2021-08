Paige VanZant ne voulait pas vivre après sa dernière défaite

Paige VanZant a perdu les deux combats qu’elle a eus au BKFC et la société lui a lancé un ultimatum pour le troisième. Mais la combattante n’a pas seulement la pression d’elle-même mais avec la pression qu’elle s’impose. C’est tellement ça après sa dernière défaite il ne voulait plus vivre, comme il l’a dit récemment dans une vidéo sur son blog (via MMAFighting).

Paige VanZant ne voulait pas vivre

«Quand je suis sorti du ring, je ne me suis pas contenté de marcher jusqu’à mon vestiaire, j’ai littéralement marché tout le chemin à l’extérieur et je suis allé pleurer seul sur le parking. J’ai dit à mon mari des choses assez terribles, comme mon état d’esprit. Je lui ai dit que je ne voulais plus vivre, que ce n’était plus pour moi. Comme si la vie n’était plus pour moi, c’était difficile.

Avertissement

VanZant parle de sa santé mentale par rapport à la quantité de négativité qu’il reçoit sur les réseaux sociaux : « Tout le monde s’attend à ce que je perde, tout le monde s’attend à ce que j’échoue. C’est fou combien les gens peuvent détester une personne. Je ne le cerne simplement pas. Je suis fier d’être une bonne personne. On ne sait jamais ce que vit quelqu’un.

Personnellement, toutes ces personnes qui envoient leur haine à Paige VanZant le font avec leur propre frustration comme seul motif. La combattante a une belle vie, elle fait ce qu’elle aime, elle est belle… Les gens qui l’attaquent n’ont pas une belle vie, ils ne font pas ce qu’ils aiment et ils ne sont pas beaux non plus. Et c’est trop courant dans le monde, malheureusement.

