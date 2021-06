Pain de Peter Tägtgren sort le clip de son nouveau single “Party In My Head”

LA DOULEUR, le fruit du multi-instrumentiste, auteur-compositeur et producteur Peter Tägtgren, a sorti sa première chanson originale en cinq ans : “La fête dans ma tête”.

Mélange de synthé des années 80, d’électro et de métal, LA DOULEUR délivre un sacré hymne fournissant un puissant vaccin sonique contre la détresse et la dépression causées par la pandémie mondiale.

Tägtgren commente : “J’ai décidé d’écrire une chanson sur toutes les conneries de la dernière année de confinement et la lutte des gens, y compris la mienne, pour s’adapter au nouveau mode de vie. Soudain, nous avons tous dû faire face à notre moi intérieur dans notre nouvelle vie isolée, c’est donc la chanson d’encouragement pour les gens. Chacun de nous a sa propre fête dans la tête. Musicalement, c’est une sacrée chanson de fête. J’ai hâte de la jouer en direct. “

La vidéo présente une apparition en tant qu’invité de Joe Lynn Turner (ARC-EN-CIEL, YNGWIE J. MALMSTEEN, VIOLET FONCÉ) et le retour du Extraterrestre de LA DOULEURle plus gros succès, “Tais toi”.

LA DOULEUR a été formé en 1996 par Tägtgren – connu comme le cerveau des vétérans emblématiques du death metal HYPOCRISIE et producteur pour AMON AMARTH, ENFANTS DE BODOM, DIMMU BORGIR, IMMORTEL, et SABATON, entre autres, ainsi que Jusqu’à Lindemanncollaborateur de sur deux albums n°1 avec LINDEMANN. PierreLa vie de a été immergée dans la musique, repoussant les limites et poussant les idées à leurs extrêmes logiques et illogiques. C’est une vocation qui a fait de lui l’un des musiciens et producteurs les plus respectés d’Europe.

Pour les enregistrements de “Donnez-moi un abri” et “La fête dans ma tête”, Pierre a été rejoint par son fils Sebastian Tägtgren jouer de la batterie.

LA DOULEURle dernier album de, “Rentrer à la maison”, est sorti en septembre 2016 via Explosion nucléaire.

photo par Agata Nigrovskaïa

De gauche à droite sur la photo : Sébastien Svalland, Peter Tägtgren, Jonathan Olsson, Sebastian Tägtgren



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).