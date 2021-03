PaiN Gaming entre dans la finale du défi de mars NA de DreamHack Open

PaiN Gaming se dirige vers la finale en battant Team Liquid lors des demi-finales de mars de l’Open DreamHack.

PaiN Gaming se battra pour la finale de mars de l’Open Dreamhack dimanche après une incroyable victoire contre Team Liquid par 2: 1 pour remporter l’événement Counter-Strike: Global Offensive à 70 000 $. Le Dreamhack Open NA Challenge, qui a débuté en janvier, a permis à PaiN Gaming et à l’équipe Extra Salt en finale.

PaiN Gaming a annoncé en 2020 que son équipe déménagerait au Canada pour participer à des tournois nord-américains. Plus tard en septembre, l’équipe a signé Rafael «saffee» Costa qui a dominé sur Dust 2 lors du match contre Liquid. Saffee a déchiré Liquid, ce qui était exactement ce dont l’équipe avait besoin sur Dust 2, et il a complété la carte avec un 33-11 K / D et une note de 2,07.

Il y aura une grande finale du groupe B tous les dimanches. Extra Salt, le vainqueur du groupe B, a remporté une victoire 2-0 samedi sur High Coast Esports. Pendant ce temps, le finaliste du groupe B, PaiN Gaming, a éliminé Team Liquid, vainqueur du groupe A, 2-1. Le gagnant gagnera 35 000 $, 100 points Pro Tour et une place à l’événement Intel Extreme Masters XVI Summer. Cet événement ultérieur est prévu pour juin 2021. Le finaliste recevra 15 000 $ et 80 points Pro Tour. La série best-of-cinq dimanche entre paiN Gaming et Extra Salt décidera du vainqueur ultime de la bataille de DH Open March.

Récompense de DreamHack Open Mars 2021 Amérique du Nord: