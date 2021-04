Paiosaco-Hierros et Barco font match nul et vierge au Municipal A Porta Santa (0-0)

04/04/2021 à 23:33 CEST

Le début de la deuxième phase de la troisième division s’est terminé par un nul nul entre les Paiosaco-Fers et le Bateau lors de la réunion tenue ce dimanche dans le Municipal A Porta Santa. Avec ce résultat obtenu en fin de match, les équipes étaient respectivement à la onzième et à la deuxième place.

En première mi-temps, aucune des deux équipes n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées sur le même résultat 0-0.

Au cours de la deuxième période, les deux Paiosaco-Fers et le Bateau ils ont pu remporter la victoire mais finalement, les points ont été répartis entre les deux équipes (0-0).

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Paiosaco-Fers qui sont entrés dans le jeu étaient Gamallo, Tani, Lithos et Jésus dit remplacer Ventola, Amour d’Ivan, Jésus dit et Modia, tandis que les changements dans le Bateau Ils étaient Rodrigo Alonso, Ivan et Carlos Villar, qui est entré pour remplacer Juanito, Vera et David Alvarez.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes. Les habitants en ont vu deux (Juanma et Lithos) et ceux de l’équipe visiteuse ont vu trois cartes, en particulier Juanito, Lopez et Oviedo.

Avec cette cravate, le Paiosaco-Fers comme lui Bateau ils ont réussi à marquer un point après le début de la deuxième phase de la troisième division.

Le deuxième jour, le Paiosaco-Fers jouera contre lui Pontellas à la maison et le Bateau jouera son match contre lui Fisterra dans son fief.

Fiche techniquePaiosaco-Hierros:Rama, Días, Ventola (Gamallo, min 30), Juanma, Beto, Otero, Josiño, Moure, Iván Amor (Tani, min 73), Adri Casariego et Modia (Jesús Sayes, min 73)Bateau:Oviedo, Rubio, Ivi Vales, Óscar Martín, Juanito (Rodrigo Alonso, min 60), David Álvarez (Carlos Villar, min 83), Marc, Vera (Iván, min 60), Segura, Calvo et LopezStade:Municipal A Porta SantaButs:0-0