PairTree, une plate-forme facilitant les adoptions, lève 2,25 millions de dollars pour aider au lancement d’une application de correspondance

Erin Quick, PDG de PairTree, et son fils et sa fille adoptifs. (Photo avec l’aimable autorisation de Quick)

Nouveau financement : PairTree, une plate-forme facilitant les adoptions, a levé un tour de table de 2,25 millions de dollars. Le site a été mis en ligne en juillet et plus de 1 600 familles souhaitant adopter et 300 mamans biologiques se sont inscrites sur la plateforme.

PairTree est ouvert aux utilisateurs à l’échelle nationale et a facilité jusqu’à présent 10 correspondances, y compris des familles gaies, lesbiennes, hétérosexuelles, biraciales et monoparentales. La startup a participé à Techstars Seattle plus tôt cette année.

Différentes voies d’adoption : Les personnes cherchant à adopter un enfant ont deux options principales : les agences qui mettent les familles en contact avec les femmes enceintes, ce qui peut coûter 40 000 $ à 60 000 $ et prendre deux ans pour organiser l’adoption d’un bébé ; ou utilisez Internet pour une adoption auto-apparie, ce qui expose les familles au risque d’être arnaquées.

PairTree de Seattle exploite quelque chose comme une plate-forme de rencontres. Les familles paient des frais mensuels de 75 $ et publient un profil, et les femmes enceintes utilisent l’outil gratuitement pour trouver une correspondance. Le site comprend un test de personnalité exclusif pour aider les futures mamans à sélectionner des familles en fonction de leurs intérêts et de leurs passions, et utilise un logiciel de vérification d’identité pour éliminer les escrocs.

La plateforme ne fournit pas les services juridiques requis par les adoptions, ni ne procède à la sélection des familles adoptives. L’utilisation de PairTree peut réduire les coûts d’adoption à environ 15 000 $, selon la société.

Co-fondateurs : La PDG Erin Quick a lancé l’entreprise suite à ses propres défis d’avoir des enfants ; elle est maintenant maman d’un fils et d’une fille adoptifs. Quick était auparavant co-fondateur d’une société de marketing de marque basée à Seattle.

Le directeur technologique Justin Friberg est un vétéran des startups et ancien directeur technique de la société de logiciels Record360 de Seattle.

L’entreprise compte trois salariés et recrute.

Source de financement: Le cycle a été dirigé par Urban Innovation Fund, avec Founder Collective, Female Founders Alliance et Techstars comme autres participants majeurs. Le financement sera utilisé pour améliorer la plate-forme, créer une application et établir des partenariats avec des organisations de soins de santé et des cliniques de reproduction.