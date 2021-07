Paisabazaar constate une augmentation mensuelle des décaissements de prêts personnels

in

Paisabazaar.com, le plus grand marché de prêt d’Inde, connaît une augmentation mensuelle des décaissements de prêts personnels avec une augmentation de la demande et de l’offre alors que les restrictions de verrouillage sont assouplies à travers le pays.

Le marché des prêts, qui fait partie de PB Fintech, qui détient également la principale marque d’assurances du pays, Policybazaar.com, a connu une augmentation des demandes de prêts au cours des trois derniers mois.

« La situation, bien sûr, n’est pas aussi mauvaise que celle que nous avons connue l’année dernière. La première vague a été soudaine et imprévue, ce qui a entraîné un arrêt brutal de l’offre de crédit. Il y avait également une profonde incertitude au milieu des perturbations économiques et de la crise sanitaire qui ont entraîné un impact beaucoup plus grave l’année dernière, la plupart des prêteurs se concentrant principalement sur les collections », a déclaré Naveen Kukreja, PDG et co-fondateur de Paisabazaar.com.

« La deuxième vague a eu un certain impact, mais l’industrie s’attendait à ce qu’elle soit de courte durée. Le sentiment général au sein du secteur était également plus positif cette fois-ci », a déclaré Kukreja à FE.

Paisabazaar a plus de 70 partenariats avec des banques, des NBFC, des bureaux de crédit et des prêteurs fintech et propose des produits dans toutes les catégories de prêt.

«Ce qui a considérablement changé au cours des 12 derniers mois, c’est que la plupart des grandes banques et des NBFC étaient mieux équipées pour gérer les situations de blocage et de restriction des mouvements physiques. Nous avons tous tiré les leçons de l’année dernière, et beaucoup de travail a eu lieu au sein de l’industrie au cours des derniers mois. Presque tous les prêteurs ont considérablement accru leur concentration sur la numérisation. Aujourd’hui, les prêts personnels de nombreux prêteurs ont un processus numérique de bout en bout, où vous n’avez pas besoin de vous rendre physiquement dans une agence bancaire ou de rencontrer des responsables bancaires », a déclaré Kukreja.

Depuis le début de la pandémie, la plupart des prêteurs ont relevé leurs critères d’éligibilité autour du seuil des bureaux de crédit et du revenu minimum. “Nous voyons des contrôles et des vérifications beaucoup plus stricts sur l’emploi des emprunteurs pour assurer la stabilité des revenus et une capacité de remboursement adéquate”, a-t-il déclaré.

Les gens recherchent généralement un prêt personnel pour collecter des fonds pour la rénovation de leur maison, l’enseignement supérieur, les fêtes de famille, les voyages et les dépenses de santé. « Alors que le déverrouillage a commencé à se produire à travers le pays, les consommateurs ont également commencé à planifier leurs vacances annuelles et leurs célébrations qui ont été bloquées pendant le verrouillage. Nous avons assisté à une augmentation de la demande de prêts au cours des trois derniers mois. Cela devrait encore augmenter au cours des six à neuf prochains mois », a déclaré Gaurav Aggarwal, directeur principal de Paisabazaar.com.

Kukreja a déclaré qu’au cours des 12 derniers mois, la société s’était concentrée sur le renforcement de ses fondamentaux commerciaux. Il a déclaré qu’un aspect clé était de construire une infrastructure et des capacités numériques plus robustes, et la société a travaillé dur avec ses partenaires pour numériser les prêts.

« Un moteur de croissance clé pour nous sera notre stratégie de néo-prêt, où nous co-créerions des produits innovants et significatifs avec nos partenaires pour répondre aux besoins de crédit non satisfaits des segments mal desservis. Nous sommes fermement convaincus que la véritable croissance du marché indien des prêts proviendrait des segments en manque de crédit comme les subprimes, les PME et les nouveaux créditeurs », a déclaré Kukreja.

