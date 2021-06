Paisabazaar lance la carte de crédit Step Up pour les consommateurs ayant un accès limité au crédit formel

Carte sécurisée fournie contre un dépôt fixe (avec SBM Bank India), Step Up Card aide les consommateurs dont le crédit est endommagé ou ceux qui n’ont pas d’antécédents de crédit à construire progressivement leur pointage de crédit.

Paisabazaar.com, la principale plateforme de prêt et de notation de crédit en Inde, et SBM Bank India ont annoncé aujourd’hui le lancement de la carte de crédit Step Up, un produit de création de crédit conçu pour les consommateurs ayant un accès limité au crédit formel, en raison d’un pointage de crédit inéligible.

Un élément clé de la stratégie de croissance à long terme de Paisabazaar consiste à créer des produits de néo-prêt avec des partenaires, pour répondre aux besoins spécifiques des consommateurs. Ces produits favoriseraient l’inclusivité, en permettant aux segments mal desservis d’accéder au crédit et, à long terme, renforceraient l’écosystème de prêt.

La carte de crédit Step Up, construite en partenariat avec SBM Bank India, est le premier produit à être lancé dans le cadre de la stratégie de néo-prêt de Paisabazaar.

Carte sécurisée fournie contre un dépôt fixe (avec SBM Bank India), Step Up Card aide les consommateurs dont le crédit est endommagé ou ceux qui n’ont pas d’antécédents de crédit à construire progressivement leur pointage de crédit. Bien que l’utilisation responsable de la carte de crédit Step Up permet aux consommateurs d’atteindre un pointage de crédit solide, cela leur permet également de profiter des avantages d’une carte de crédit et de gagner de solides retours sur leur dépôt fixe.

Commentant la même chose, Neeraj Sinha, Head, Retail & Consumer Banking, SBM Bank India, a déclaré : « Chez SBM Bank India, nous pensons que la banque intelligente – étant une combinaison de technologie et de banque en tant que service – résout les problèmes et responsabilise les gens. En Inde, la pénétration des cartes de crédit est faible en raison du manque d’antécédents de crédit et des impayés élevés. Nous nous sommes associés à Paisabazaar pour concevoir un produit qui a résolu ces deux défis – soutenu par un dépôt fixe, il protège non seulement la qualité des actifs, mais aide également à construire la cote de crédit. Nous avons mené un programme pilote qui a donné d’excellents résultats et aujourd’hui nous lançons la carte pour tout le monde.

Les consommateurs peuvent prendre la carte de crédit Step Up sur la plate-forme Paisabazaar via un processus entièrement numérique et sans papier, avec émission et activation instantanées. Paisabazaar et SBM Bank India créent également un programme qui permettrait de réviser la limite de crédit, en fonction de l’utilisation et du comportement des consommateurs via la carte de crédit Step Up.

La faible pénétration du crédit formel en Inde se reflète dans le ratio dette des ménages/PIB du pays, qui est nettement inférieur à celui des marchés développés comme le Royaume-Uni et les États-Unis. Ceci est principalement dû au fait que de larges segments de la population indienne sont restés en dehors du domaine du crédit formel. Alors que des segments comme Salaried Prime ont traditionnellement été bien servis par les grandes banques et les NBFC, d’autres grands segments comme Salaried Sub-Prime, New to Credit et les PME ont eu un accès limité au crédit formel.

La pénétration des cartes de crédit, par exemple, diminue à ~5%, avec seulement ~60 millions de cartes de crédit actives dans le pays, selon les données de RBI. Selon une analyse de Paisabazaar, seulement environ 25% à 30% de ceux qui demandent une carte de crédit en Inde peuvent en obtenir une. Environ 30% des rejets de cartes de crédit par les banques sont dus à un pointage de crédit inéligible.

Naveen Kukreja, PDG et cofondateur de Paisabazaar.com, a déclaré : « Pour le secteur des prêts en Inde, le grand défi reste la sous-pénétration du marché. Même aujourd’hui, le crédit est limité à certains segments de consommateurs. Chez Paisabazaar, nous sommes idéalement placés pour étendre la portée du crédit formel, en collaboration avec nos partenaires. La carte Step Up, créée avec SBM Bank India, témoigne de notre engagement à servir les segments de clientèle mal desservis. »

Les produits de néo-prêt de Paisabazaar, comme la carte de crédit Step Up, ciblent spécifiquement ces grands segments, dans le but de les rendre plus sains en matière de crédit et de renforcer leur éligibilité pour les besoins futurs. Avec des taux d’approbation de 100 %, les segments qui ont traditionnellement du mal à obtenir une carte de crédit en raison du type d’emploi ou de la géographie pourraient également utiliser la carte de crédit Step Up et bénéficier des avantages d’une carte de crédit.

Dans le cadre de sa stratégie de néo-prêt, Paisabazaar prévoit de co-créer et d’introduire des produits innovants qui répondraient aux besoins spécifiques de segments de consommateurs variés.

Gaurav Aggarwal, directeur principal de Paisabazaar.com, a déclaré : « En plus de répondre aux besoins des segments mal desservis, la propriété des processus et des produits nous aiderait à offrir une expérience client exceptionnelle. En outre, les données relatives à l’utilisation et au comportement fourniraient des informations et des informations clés, nous permettant d’identifier plus précisément les besoins des consommateurs, favorisant ainsi de nouvelles innovations.

