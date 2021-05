Pajares et Domínguez, champions espagnols de squash

31 mai 2021 à 16h48 CEST

Le Catalan Iker Pajares et le galicien Marta Dominguez Ils ont remporté le titre au XLIV Cobendai Squash Absolute Championship d’Espagne qui s’est déroulé ce week-end dans les installations de l’Esportiu Rocafort Club de Barcelone avec une centaine de participants.

Dans le tirage au sort féminin, les meilleures prétendantes au titre n’ont pas échoué et, à la fois tête de série numéro un et quadruple championne d’Espagne, Cristina Gomez, comme la graine numéro deux, Marta Dominguez, ils n’ont pas abandonné un seul match avant d’atteindre la finale. La Murcienne Cristina Gómez a pris les devants en remportant le premier match, mais Marta Dominguez Elle a pu récupérer et remporter les trois manches suivantes et décrocher, après une heure de rencontre, son premier titre de championne d’Espagne. La Catalane Noa Romero, tête de série numéro 3, a remporté le bronze.« C’était ma troisième finale et le moment où j’étais dans les meilleures conditions. J’étais très confiant face à cette finale & rdquor;, a commenté le récent champion après le match.

De son côté, le Catalan Iker Pajares champion d’Espagne a été proclamé pour la deuxième année consécutive. Les deux premières têtes de série, le Galicien Borja Golán et Iker Pajares, ont rempli les prévisions et ont atteint le tour final. Golan, qui à 38 ans a à son actif seize titres de champion d’Espagne et est le plus haut représentant du squash national, a dû abandonner, lors du deuxième match, en raison d’une gêne au genou qui traînait depuis des semaines. Ainsi, Iker Pajares a revalidé son titre de champion national obtenu l’an dernier et court pour continuer dans le sillage du Galicien.

« Je suis très content de ce titre, même si ce n’était pas la finale prévue, puisque nous avons récemment joué des matchs de cinq matchs. J’espère que Borja Golán récupérera bientôt & rdquor;, Pajares a partagé lors de la remise du trophée. La troisième place est revenue au joueur également local, Edmon Lopez, après une bataille de cinq matchs contre Madrid Sergio Garcia.

« Célébrer, après l’incertitude de ces mois, le tournoi national le plus important et profiter de la bonne forme des joueurs est une satisfaction pour la famille du squash espagnol & rdquor ;, commente-t-il. Pablo de Rio, président de la Fédération royale espagnole de courge.