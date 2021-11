Pak obtient la livraison du navire de guerre le plus avancé de Chine

Selon les médias chinois, ce navire de la marine pakistanaise est censé être un navire de guerre très avancé sur le plan technologique. (Image représentative, .)

Pour continuer à renforcer ses capacités militaires contre l’Inde, la Chine a livré lundi le navire de guerre le plus grand et le plus avancé au Pakistan.

Le navire de guerre conçu et construit par China State Shipbuilding Corporation Limited (CSSC) a été mis en service par la marine pakistanaise lors d’une cérémonie qui s’est tenue à Shanghai. C’est selon un rapport du Global Times, qui est le média d’État de la Chine.

La frégate chinoise de type 054A/P mise en service dans la marine pakistanaise a été renommée PNS Tughril, la première coque de quatre frégates de type 054 en construction à Pékin.

En savoir plus sur le Type 054A

Selon les médias chinois, ce navire de la marine pakistanaise est censé être un navire de guerre très avancé sur le plan technologique. C’est une plate-forme capable avec un potentiel de surveillance ainsi que la capacité de puissance de feu sous-marine, surface-air et surface-surface.

Dispose à bord d’un système de gestion de combat à la fine pointe de la technologie ; capacités d’autodéfense modernes ainsi que système de guerre électronique.

Selon les rapports, la frégate de type 054A/P dans un environnement multi-menaces a la capacité d’exécuter simultanément un certain nombre de missions de guerre navale.

CSSC a déclaré que c’était la première fois qu’il exportait la frégate la plus grande et la plus avancée.

La nouvelle frégate a de meilleures capacités de défense aérienne et est équipée d’un système radar amélioré et il existe un plus grand nombre de missiles à plus longue portée.

Le Type 054A/P est basé sur le Type 054A, qui est la frégate la plus avancée de Chine. Il a une capacité furtive de classe mondiale.

Les médias ont cité le chef de la marine pakistanaise, l’amiral M Amjad Khan Niazi, énumérant les achats de navires de guerre en provenance de Chine.

Le Pakistan s’est procuré des frégates F-22P, un navire d’enquête à la pointe de la technologie, des engins d’attaque rapide (missiles), des hélicoptères et un navire d’enquête à la pointe de la technologie de la Chine et il a également signé un contrat pour la production de huit Hangor- sous-marins de classe, véhicules aériens de combat sans pilote à moyenne altitude et longue endurance et 4 navires de type 054A/P.

Récemment, les deux pays ont également amélioré l’avion de chasse JF-17, qui a été développé conjointement. Cet avion de chasse monomoteur et multirôle a été développé principalement à des fins d’exportation.

