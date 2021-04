Pakistan et Russie: renforcer la coopération?

Le Pakistan et l’ancienne URSS ont partagé des liens de défense tièdes, sauf pendant une brève période entre 1965 et 1971, les conflits indo-pakistanais

Par Brig Kuldip Singh (Retd)

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, après une visite en Inde, s’est rendu au Pakistan où il a rencontré (le 7 avril) le ministre des Affaires étrangères Shah Mahmood Qureshi. Il s’agissait de la première visite d’un ministre russe des Affaires étrangères depuis 2012. Selon M. Qureshi, les deux parties ont discuté (i) de la situation en Afghanistan; (ii) renforcer la coopération dans le cadre de l’Organisation de coopération de Shanghai; et iii) approfondir l’amitié et élargir les relations dans divers domaines, notamment le commerce, l’économie, la lutte contre le terrorisme et la défense. Lavrov a déclaré que la Russie était (i) déterminée à promouvoir la coopération bilatérale avec le Pakistan; (ii) discuter d’un nouveau protocole pour accélérer la construction du gazoduc Karachi-Lahore; et (iii) prêt à accroître le potentiel antiterroriste du Pakistan grâce à la fourniture de matériel militaire. Lavrov a ajouté que les deux pays avaient convenu de faciliter davantage les parties pour parvenir à un accord pour mettre fin à la guerre civile en cours en Afghanistan.

La visite de Lavrov a donné lieu à deux opinions divergentes – une visite préméditée ne signifiait rien; l’autre, que la Russie se rapprochait du Pakistan et peut-être de l’Inde.

Coopération Pakistan-Russie en matière de défense

Historiquement, le Pakistan et l’ex-URSS ont partagé des liens de défense tièdes, sauf pendant une brève période entre 1965 et 1971, les conflits indo-pakistanais, lorsque suite aux sanctions des États-Unis, le Pakistan s’est tourné vers l’URSS, qui a fourni du matériel militaire d’une valeur de 310 millions de dollars. Cette relation naissante a été interrompue par le soutien soviétique à l’Inde lors de la guerre indo-pakistanaise de 1971 et de l’intervention soviétique en Afghanistan (1979). Après le retrait soviétique d’Afghanistan (1989), les États-Unis ont réduit l’aide au Pakistan en vertu des amendements Symington et Pressler (octobre 1990). Cependant, les tentatives pakistanaises de se procurer des moteurs pour leurs frégates de type 21 (1997) et leurs chars de combat principaux T-80UD (2004) en provenance de Russie ont été bloquées en raison des sensibilités indiennes. Les relations de défense ont gagné du terrain après la visite de l’ancien président Musharraf à Moscou en février 2003 et la visite du Premier ministre russe au Pakistan en 2007. Selon le SIPRI, entre 1947 et 1991, l’URSS a exporté du matériel militaire d’une valeur de 383 millions de dollars seulement du Pakistan; à partir de 1991, la Russie a donné directement du matériel militaire d’une valeur de 429 millions de dollars, dont 314 millions de dollars au cours de la décennie allant de 2002 à 2012, comprenant principalement des hélicoptères Mi-17.

Pourtant, contrairement aux idées reçues, les forces armées pakistanaises détiennent une bonne part de l’équipement d’origine soviétique / russe. Les formations blindées de l’armée pakistanaise alignent les chars ukrainiens 80 UD tandis que l’armée de l’aviation détient environ 50 hélicoptères Mi-17. L’armée de l’air pakistanaise (PAF) dispose de quatre avions de ravitaillement en vol IL-78 fournis par l’Ukraine, équipés de nacelles de ravitaillement UPAZ de conception russe, ainsi que de systèmes de localisation d’émetteur (radar passif) Vera-E d’origine tchèque. Les moteurs RD-93 de fabrication russe alimentent désormais l’avion de combat JV-17 de la joint-venture pakistanaise et chinoise. En outre, une grande partie de l’équipement chinois avec les forces armées pakistanaises est principalement des versions rétro-conçues d’anciens équipements soviétiques / russes. La Russie a également aidé à établir une installation de révision d’hélicoptères au Pakistan.

Cependant, le Pakistan n’aime plus les armes russes – de nombreuses armes chinoises, fusionnant les technologies russes et occidentales, sont aussi bonnes. En outre, la Chine et les États-Unis ont financé leurs exportations d’armes vers le Pakistan grâce à une aide monétaire ou au transfert de «surplus d’articles de défense». Il est peu probable que la Russie reproduise ce modèle et la situation économique du Pakistan ne lui permettra peut-être pas de payer pour les armes russes.

L’intérêt de la Russie pour le Pakistan

Le déploiement de troupes américaines en Afghanistan à partir de 2002 a bénéficié stratégiquement à la Russie:

La puissance militaire américaine s’est bloquée en Afghanistan (et en Irak à partir de 2003), le laissant sans réserves stratégiques. La Russie a exploité cela pour s’étendre dans son «proche étranger». Les entreprises militaires russes en Géorgie (2008) et en Crimée ukrainienne (2014) en sont des exemples – les États-Unis ne pouvaient pas intervenir du côté de la Géorgie et de l’Ukraine.

La répression de l’opium par les États-Unis et l’OTAN en Afghanistan avait limité le flux de drogues en Russie via les Républiques d’Asie centrale (RCA). La Russie, en plus d’un déclin démographique, est en proie à un important problème de toxicomanie.

À Af-Pak, les États-Unis ciblaient des terroristes de tous bords, y compris ceux des républiques musulmanes agitées de Russie (Tchétchénie, Daghestan) et de Chine (Ouïghours / ETIM du Xinjiang).

Le ciblage des militants et de l’opium a également amélioré la stabilité des RCA, dont la Russie veille à la sécurité (y compris dans le cadre de la structure régionale antiterroriste de l’OCS).

Mais en février 2014, l’ancien président américain Obama a ordonné un retrait complet des troupes d’Afghanistan d’ici la fin de 2014. Cela avait de graves implications en matière de sécurité pour la Russie. Il a appréhendé (i) un vide de pouvoir en Afghanistan; (ii) l’intensification des opérations en Asie centrale et en Russie par les terroristes de ses républiques musulmanes agitées, et (iii) un afflux accru de drogues en Russie. Mais n’ayant pas la capacité ou le désir d’intervenir militairement en Afghanistan, il a décidé de garantir ses intérêts par le biais de l’establishment de la sécurité pakistanais – il avait un effet de levier sur les principaux acteurs en Afghanistan, qui à leur tour avaient la capacité et la capacité de calibrer les flux de militantisme et de drogue en RCA et Russie.

La Chine a également bénéficié du ciblage ci-dessus. En plus de ses enjeux économiques en RCA (pipelines d’énergie; infrastructures). Ainsi, la Russie et la Chine ont lancé des tentatives à partir de septembre 2014 pour construire un front commun Chine-Russie-Afghanistan-Pakistan par le biais de visites de haut niveau.

Le Pakistan et la Russie ont commencé à travailler sur la construction d’une relation de défense bilatérale. En novembre 2014, le ministre russe de la Défense, Sergey Shoigu, s’est rendu à Islamabad et a signé un accord de coopération bilatérale en matière de défense; il s’agissait de la première visite au Pakistan d’un ministre soviétique / russe de la Défense en 45 ans (la dernière en 1969). Il a également déplacé le Pakistan de la liste C vers les pays de la liste B pour les exportations de défense. En 2015, le Dy NSA russe Yevgeny Lukyanov a lancé un protocole d’accord sur la coopération entre le Conseil de sécurité nationale de la Russie et la Division de la sécurité nationale du Pakistan; et lors de la réunion du Groupe d’action financière (juin 2015; Brisbane), la Russie s’est opposée à la décision de l’Inde de censurer le Pakistan pour son inaction contre le cartel LeT-JuD.

Cependant, les États-Unis ont interrompu le retrait complet de leurs troupes, ce qui a mis un frein au développement des relations entre le Pakistan et la Russie. Les récents pourparlers entre les États-Unis et les talibans ont ravivé les appréhensions de la Russie – et il revient au Pakistan. Mais ce n’est pas toute l’histoire – les États-Unis sont également un facteur.

Les confrontations des États-Unis avec la Russie et la Chine, leur mise à l’écart du Pakistan, la dépendance croissante du matériel militaire de l’Inde envers les États-Unis et Israël, son entente avec les États-Unis et le rajeunissement du QUAD, ont non seulement empiété sur les relations indo-russes traditionnelles, mais ont également conduit à une convergence d’un objectif stratégique Chine-Russie-Pakistan – repousser les États-Unis et l’Inde.

La convergence stratégique est renforcée par des impératifs économiques. L’économie russe dépendante des exportations d’énergie est désormais plus dépendante de la Chine. Il s’associe également à l’initiative chinoise Belt & Road afin de tirer parti des marchés au-delà de l’Europe en stagnation économique. De son côté, la Chine envisage d’exploiter certaines des ressources de l’Afghanistan (en 2010, le National Geologic Survey des États-Unis a révélé que l’Afghanistan avait près de 1 billion de dollars américains de gisements minéraux inexploités).

Conclusion

Les talibans devraient revenir au pouvoir en Afghanistan, soit par le partage du pouvoir, soit de manière indépendante. Un engagement politique et économique conjoint Russie-Chine-Pakistan avec l’Afghanistan, la Chine renforçant les relations entre le Pakistan et la Russie et fournissant le poids économique, peut répondre aux intérêts stratégiques des trois. Si cette convergence se concrétise, elle aura des implications pour l’Inde. Le Pakistan travaillera pour mater l’influence indienne en Afghanistan, et une implication militaire réduite à la frontière Af-Pak lui permettra de réorienter son armée contre l’Inde. Une telle réorientation conviendrait à l’objectif stratégique de la Chine de garantir que la concentration militaire de l’Inde reste divisée sur deux fronts. Ajoutez à cela l’accord de coopération en matière de cybersécurité Russie-Iran de janvier 2021 et le récent accord de coopération stratégique Chine-Iran de 400 milliards de dollars américains – qui pourrait réduire l’influence indienne en Iran – et les implications plus larges deviennent claires.

(L’auteur est un vétéran de l’armée indienne. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online.)

