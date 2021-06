Pakistan main suspectée dans l’affaire de l’explosion de Darbhanga ; trois arrêtés jusqu’à présent

in

Selon les rapports, les agences de sécurité ont trouvé un lien crédible avec l’agence de renseignement pakistanaise ISI.

Les responsables de l’Agence nationale d’enquête (NIA), la police du Bihar et le personnel du contre-espionnage de Telangana (CI) ont jusqu’à présent arrêté trois personnes en lien avec l’explosion de Darbhanga le 17 juin. Les personnes arrêtées comprennent deux frères d’Hyderabad-Nasir Malik et Imran Malik. Le 17 juin, une explosion mineure s’était produite dans un colis à la gare de Darbhanga suivie d’un incendie mineur. La police avait découvert que l’envoi avait été réservé à la gare de Secunderabad.

L’incident s’est produit lorsqu’un paquet de vêtements a explosé alors qu’il était transporté du fourgon à colis d’un train au lieu de stockage assigné. Une bouteille contenant du liquide a été retrouvée cachée à l’intérieur du paquet de colis endommagé après l’explosion et envoyée pour examen médico-légal.

Nasir aurait fabriqué l’explosif en suivant les instructions par téléphone du gestionnaire de l’ISI Iqbal Khana alias Asif Khana du Pakistan. Les frères et Khana sont tous deux originaires de Kairana d’UP. Alors que les deux frères ont migré vers Hyderabad, Khana fait partie des terroristes les plus recherchés du pays et s’est réfugié au Pakistan.

Selon certaines informations, Nasir s’est rendu trois fois au Pakistan sous prétexte de rencontrer ses parents par le sang. Là, il a rencontré Khana et d’autres qui l’auraient radicalisé.

Des rapports citant des responsables de la NIA suggèrent que la bombe chimique était destinée à une explosion pendant le voyage du train, mais cela ne s’est pas produit.

Les frères étaient en contact permanent avec leurs gestionnaires via WhatsApp et Telegram.

Auparavant, la police de l’Uttar Pradesh avait arrêté deux personnes de Kairana dans le district de Shamli dans cette affaire. Ils ont été identifiés comme étant Mohammad Haji Salim Kashim et son fils Mohammad Kafil.

