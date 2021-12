Pako Ayestarán et le défi de s’entraîner avec seulement deux joueurs

12/06/2021 à 15:21 CET

Aguerri en mille combats, le sélectionneur espagnol de l’équipe portugaise de Tondela, Pako Ayestarán, il a repris l’entraînement aujourd’hui. L’équipe a été complètement isolée par une épidémie de covid et aujourd’hui, il a pu diriger une session avec deux footballeurs, car les autres sont toujours à la maison en quarantaine.

« J’ai été testé négatif samedi », précise le coach lors d’un entretien avec Efe et depuis ce jour les joueurs sont également indemnes de covid Salvador Agra et le jeune homme central Quaresma.

Avec un peu d' »imagination », Ayestarán et les deux footballeurs se sont exercés aujourd’hui sur le terrain de la João Cardoso.

Nous le faisons « de manière responsable », insiste avec optimisme l’entraîneur, arrivé l’an dernier au modeste club de Tondela dirigé par l’ancien footballeur espagnol. David Belenguer.

Pour le moment, il a déjà deux joueurs à sa disposition, « et ce que nous avons devant nous ».

Il y a douze jours Ayestarán Il a été le premier à être testé positif et il a été rejoint par des membres de l’équipe, jusqu’à ce que les autorités sanitaires décident de mettre toute l’équipe en quarantaine, donc ce week-end, ils n’ont pas joué leur match de championnat.

Avec optimisme, même s’ils sont encore peu nombreux, il espère que demain mardi son gardien sénégalais Babacar négatif au test, comme l’Espagnol Manu Hernando.

Si c’était le cas, j’en aurais déjà quatre pour le prochain entraînement.

L’accent est mis sur jeudi prochain, le jour où les dix jours d’isolement qui doivent être pour la prévention sont terminés.

S’ils étaient tous négatifs, l’équipe reviendrait à la normale et les séances d’entraînement de routine seraient récupérées, explique-t-il. Ayestarán.

Le football portugais a vécu dix jours vertigineux, marqués par une augmentation exponentielle des infections que connaît le pays, ce qui a également laissé l’équipe des Belenenses isolée, qui comme Tondela est membre de la première division portugaise.

« Espérons qu’il n’y ait plus d’épidémies, il semble que cela soit déjà sous contrôle », dit-il. Pako Ayestarán par rapport aux cas positifs détectés ces derniers jours dans le football portugais.

Dans cette campagne, Tondela s’est consolidé au milieu de tableau avec quatre victoires et huit défaites, « certaines plus que ce que nous aurions dû subir », explique l’entraîneur, qui en un an et demi a réussi à créer un ananas dans le casier. chambre et les convaincre que la Tondela doit aspirer à quelque chose de plus qu’une simple permanence.

Les joueurs ont commencé à « comprendre le métier avec la responsabilité qui s’impose », insiste-t-il, tout en montrant sa satisfaction face à l’évolution de l’effectif, qui « doit être au-dessus des individualités ».

Pour le Basque, « l’implication et la détermination » ont été la clé de l’évolution d’une équipe qui « s’est beaucoup améliorée » et qui comprend deux Espagnols.

Iker Undabarrena, formé à la carrière de Bilbao, est une pièce pertinente dans le noyau car « elle donne pause et verticalité », souligne l’entraîneur.

Il fait également l’éloge du défenseur de Palencia Manu Hernando, bronzé dans la carrière du Real Madrid. « Nous sommes très contents de lui », déclare-t-il, sans oublier que le footballeur est sorti d’une grave blessure.

« Pas à pas », Ayestarán Il est convaincu que les joueurs seront complets jeudi et abandonneront ainsi une quarantaine de dix jours pour se préparer expressément au match qu’ils joueront samedi contre Vitória de Guimarães.