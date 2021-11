Paksha nomme Shruti Haasan ambassadeur de la marque

Avec ce partenariat, la marque souhaite renforcer son attractivité auprès de l’audience mondiale

Paksha, une marque de Tarinika, a choisi Shruti Haasan comme ambassadeur de sa marque. Avec ce partenariat, la marque souhaite renforcer son attractivité auprès du public mondial. Paksha proposera bientôt des campagnes mettant en vedette Haasan, tandis que les campagnes de la marque continueront de se concentrer sur les héritages de qualité. De plus, Haasan participera à une série de séances photo et de campagnes vidéo pour le lancement mondial de la marque.

« Shruti est une mine de talents et un choix naturel pour Paksha. Avec sa personnalité aux multiples facettes, vibrante, vivace et éblouissante, elle apporte le bon panache à notre marque. Artiste multidimensionnelle, Shruti est confiante, audacieuse, glamour et incarne la philosophie de la marque à sa manière. Paksha en tant que marque est créée pour que l’on se sente vraiment spécial et nous pensons qu’avec Shruti comme ambassadeur, nous partagerons exactement cette vision avec nos clients », a déclaré Sunaina Ramisetty, Paksha.

Hassan, le nouveau visage de la marque, jouera un rôle clé dans le positionnement de son portefeuille à l’échelle mondiale. Sa personnalité résonne avec l’attrait luxueux de Paksha en tant que marque de bijoux, a déclaré Paksha dans un communiqué. Elle fera des apparitions dans des campagnes publicitaires pour la marque à travers le pays et sur des plateformes mondiales.

« Je suis ravi de poursuivre le voyage de la marque avec quelques nouveaux lancements passionnants. Leurs bijoux sont exquis et je suis plus que ravie d’être associée à la marque. Leur travail plairait à un large public à travers le monde, allant du jeune au sage pour une variété d’occasions », a déclaré Hassan.

Paksha est une marque de bijoux en argent qui prétend créer des collections classiques, traditionnelles et innovantes inspirées de l’histoire de la joaillerie en Inde. La marque a commencé son parcours dans le but d’introduire des bijoux en argent 925 de haute qualité sur le marché en tant que concurrence pour les produits de luxe.

