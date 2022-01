Palace mène Newcastle dans la course à Eddie Nketiah alors que les pourparlers de transfert commencent

Crystal Palace espère battre Newcastle et Brighton pour la signature d’un attaquant d’Arsenal après avoir apparemment entamé des discussions avec les Gunners.

Le manager des Eagles, Patrick Vieira, compte actuellement Christian Benteke, Odsonne Edouard, Jordan Ayew et Jean-Philippe Mateta comme attaquants dans son équipe. L’international ivoirien Wilfried Zaha peut également opérer en amont.

Edouard a déménagé à Selhurst Park en août, bien qu’il soit une cible pour Arsenal. Crystal Palace a payé 14 millions de livres sterling pour signer le Français du Celtic.

Mais Palace pourrait ajouter un autre joueur à ses rangs avancés pour deux raisons principales. Benteke et Ayew atteignent le crépuscule de leur carrière, suggérant que de nouvelles stars doivent être recrutées.

Mateta, quant à lui, pourrait voir son transfert de prêt de Mayence écourté ce mois-ci. L’équipe de Ligue 1 Saint-Etienne espère le décrocher, selon leur manager Pascal Dupraz.

Avec ces facteurs à l’esprit, Palace a entamé des pourparlers avec Arsenal sur la signature de l’attaquant anglais Eddie Nketiah, selon le Times.

Le joueur de 22 ans est une cible pour Newcastle, Brighton et Bayer Leverkusen. Mais Palace a volé une marche sur les autres prétendants potentiels en entrant dans les discussions.

Nketiah est dans les six derniers mois de son contrat avec les Gunners, ce qui signifie qu’il s’agit de la dernière fenêtre d’Arsenal pour vendre contre rémunération.

La situation pourrait permettre à Palace de conclure un accord à prix réduit pour l’ancien international anglais des moins de 21 ans.

Mikel Arteta veut apparemment garder Nketiah dans le nord de Londres, bien qu’il ait peu de chances d’y devenir un joueur régulier de l’équipe première.

Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette et Folarin Balogun se disputent les places. Même si Aubameyang ou Lacazette partent cette année, un nouvel attaquant pourrait être emmené aux Emirats – comme Alexander Isak.

Palace rejette les offres de prêt de la starlette

Pendant ce temps, TEAMtalk comprend que l’équipe de Vieira a rejeté une multitude d’offres de prêt pour un jeune bien noté Jack Wells Morrison.

Le milieu de terrain de 17 ans est l’une des stars de l’académie de Palace, et beaucoup à Selhurst Park s’attendent à de grandes choses. Il est arrivé sur le banc pour la récente victoire de la FA Cup contre Millwall.

Sa forme pour leurs moins de 23 ans n’est pas passée inaperçue. En tant que tel, nous comprenons qu’un certain nombre de clubs de championnat et de League One ont approché Palace au sujet d’un déménagement ce mois-ci.

En effet, nous pouvons signaler que le voisin Charlton Athletic fait partie des passionnés de Wells-Morrison.

Cependant, nous comprenons que Vieira n’a pas l’intention de le laisser partir. C’est avec le patron avant-gardiste des Eagles qui fait la promotion de Wells-Morrison dans l’équipe première.

