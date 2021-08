Palace prêt à répondre aux demandes de star celtique alors qu’un expert émet un avertissement

in

Crystal Palace serait en train de devenir le leader pour signer Odsonne Edouard après avoir montré sa volonté de répondre aux exigences salariales élevées de la star celtique.

Le Français est disponible pour environ 15 millions de livres sterling cet été car il ne lui reste plus qu’un an sur son contrat. Ayant marqué 84 buts en 174 apparitions pour le Celtic, il représente un bon rapport qualité-prix pour de nombreuses équipes de l’élite anglaise. En effet, un certain nombre d’entre eux ont été enthousiastes.

Brendan Rodgers, qui a signé Edouard alors qu’il était en charge de la tenue Parkhead, semblait assez sérieux sur l’acquérir une fois de plus.

Cependant, Leicester a choisi de signer Patson Daka de Red Bull Salzburg à la place, mettant fin à l’intérêt du club pour d’autres options frappantes.

Arsenal a également été lié cet été. Mais il est Southampton et Brighton qui ont récemment été en lice pour la signature d’Edouard.

Cependant, les nobles exigences salariales d’Edouard à 85 000 £ par semaine sont considérées comme un problème pour les côtés de la côte sud.

Mais le Daily Telegraph écrit que c’est un paquet que les Eagles sont prêts à rencontrer, ou au moins à négocier.

En effet, le nouveau patron Patrick Vieira cherche à ajouter plus de buts à son équipe avec Jean Philippe-Mateta et Christian Benteke ses seules options. La paire a passé la majeure partie de la défaite 3-0 de samedi à Chelsea dans les poches de l’arrière-garde des Blues.

Mais la course énergique et la force d’Edouard donneraient un nouvel élan à l’attaque de Palace.

Son arrivée potentielle à Selhurst Park serait un coup de force pour Vieira. Il compte actuellement sur le talisman Wilfried Zaha pour mener son équipe à une dixième saison consécutive de haut vol.

Charlie Nicholas veut vendre Edouard

L’expert écossais Charlie Nicholas, quant à lui, affirme qu’il est essentiel que les Hoops vendent Edouard cet été.

Son contrat ayant maintenant un peu plus de 10 mois, il affirme qu’il est essentiel qu’ils ne perdent pas un si gros atout pour rien.

Il a écrit dans sa chronique du Daily Express : « Celtic ne peut pas se permettre de laisser Odsonne Edouard résilier son contrat jusqu’à l’été prochain.

« Il vaut beaucoup trop d’argent et les chefs de Parkhead doivent conclure un accord.

«Ils doivent parler aux clubs intéressés pour voir si un transfert peut être annulé.

«Edouard est dans une position de négociation forte et il sait qu’il peut rester assis et partir librement.

«Même si le Français est vendu avant cela, il pourrait facilement demander une part du marché.

«C’est difficile pour le Celtic. Edouard ne tire clairement pas sur tous les cylindres, bien qu’il ait marqué contre Hearts ce week-end.

« Les celtes ont besoin de prendre le contrôle de la situation. Cela peut signifier baisser le prix demandé, mais ils doivent en tirer quelque chose. »

