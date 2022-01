Palace refuse les offres de prêt de Jack Wells-Morrison après l’appel de Patrick Vieira

Crystal Palace a rejeté une multitude d’offres de prêt pour le jeune très bien noté Jack Wells-Morrison, selon TEAMtalk.

Le milieu de terrain de 17 ans est l’une des stars de l’académie de Palace, et beaucoup à Selhurst Park s’attendent à de grandes choses. Cela a été mis en évidence par le fait qu’il a été nommé sur le banc pour leur affrontement en FA Cup à Millwall ce week-end.

Sa forme pour leurs moins de 23 ans n’est cependant pas passée inaperçue. En tant que tel, nous comprenons qu’un certain nombre de clubs de championnat et de League One ont approché Palace au sujet d’un déménagement ce mois-ci.

En effet, nous pouvons signaler que le voisin Charlton Athletic fait partie des passionnés de Wells-Morrison.

Cependant, nous comprenons que Patrick Vieira n’a pas l’intention de le laisser partir. C’est avec le patron avant-gardiste des Eagles qui fait la promotion de Wells-Morrison dans l’équipe première.

Le milieu de terrain continuera désormais à s’entraîner avec Palace et espère conserver sa place dans l’équipe de la journée.

Sélectionné au niveau U18 de l’Angleterre, Wells-Morrison est dans les livres de Palace depuis l’âge de six ans. Lui et sa famille sont tous deux détenteurs d’un abonnement à Selhurst Park.

Jack Wells-Morrison reste alors que Mateta s’approche de la sortie

Palace, quant à lui, semble de plus en plus susceptible d’autoriser Jean-Philippe Mateta à partir ce mois-ci.

Nous avons rapporté la semaine dernière comment un accord pour emmener l’attaquant à Saint-Etienne s’accélérait.

Maintenant, le London Standard rapporte que l’accord se rapproche avec toutes les parties proches d’un accord.

Et interrogé sur un éventuel transfert la semaine dernière, le patron des Verts Pascal Dupraz a déclaré : « ….Mais ce que je peux vous dire, c’est que nous l’avons au téléphone régulièrement.

« Il y a des règles à respecter, et il est encore inapproprié de dire qu’il va nous rejoindre, mais il y a une volonté, et elle est unanime. »

Mateta a marqué deux fois en 13 apparitions avec les Eagles.

Cependant, Vieira n’a pas l’intention de rendre son séjour permanent et est prêt à laisser passer l’option de 13,4 millions de livres sterling de Palace pour signer l’attaquant.

LIRE LA SUITE: Exclusif ~ Palace parmi les prétendants de l’attaquant de Champ basé à Londres en forme