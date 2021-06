Palace réplique aux allégations selon lesquelles les «immigrants de couleur» ont été interdits de travailler pour la reine | Royale | Nouvelles

Le palais de Buckingham s’est empressé de mettre fin aux allégations de racisme après que des notes écrites extraites des archives nationales suggèrent que les courtisans de la reine Elizabeth II ont interdit aux “immigrants de couleur ou étrangers” de travailler dans des rôles de bureau du palais jusqu’à la fin des années 1960.

Les documents historiques résument les correspondances entre le fonctionnaire du ministère de l’Intérieur, TG Weiler et les responsables du palais, y compris Lord Tryon, et ont été découverts aux Archives nationales lors d’une enquête menée par The Guardian.

Alors que les documents indiquent que ce n’était pas la “pratique” pour les minorités ethniques d’être nommés à des postes de bureau, ils disent que les “candidats de couleur” étaient “librement considérés” pour les postes nationaux, rapporte MailOnline.

Dans le but de mettre les allégations accablantes au lit, un porte-parole du palais a affirmé que les “comptes de seconde main de conversations d’il y a plus de 50 ans” ne reflétaient pas les pratiques modernes.

Le Palais a également déclaré qu’il n’avait pas tenu de registres sur les origines raciales des employés avant les années 1990.

Un porte-parole de Buckingham Palace a déclaré à MailOnline : “Les allégations basées sur un compte rendu de conversations de plus de 50 ans ne devraient pas être utilisées pour tirer ou déduire des conclusions sur des événements ou des opérations modernes.

« Les principes de la demande de la Couronne et du consentement de la Couronne sont établis de longue date et largement connus.

“La Maison Royale et le Souverain se conforment aux dispositions de la loi sur l’égalité, en principe et en pratique.

“Cela se reflète dans les politiques, procédures et pratiques de diversité, d’inclusion et de dignité au travail au sein de la Maison royale.”

Ils ont ajouté: “Toute plainte qui pourrait être soulevée en vertu de la loi suit un processus formel qui fournit un moyen d’entendre et de remédier à toute plainte.”

D’autres révélations tirées des documents incluent la façon dont les assistants de la reine ont négocié des clauses pour exempter les travailleurs du palais des lois sur la discrimination raciale et sexuelle alors que le gouvernement tentait d’adopter une nouvelle législation pour mettre fin à la discrimination.

Les correspondances explosives ont été révélées après l’examen de notes de service des Archives nationales dans le cadre de l’enquête du Guardian sur le consentement de la reine.

Les notes résumées des discussions de février 1968 suggèrent que les assistants de la reine ont déclaré que le personnel appartenait à trois catégories différentes; les postes supérieurs, les postes de bureau et de bureau et les « postes domestiques ordinaires ».

Les documents indiquent que ce n’était pas la « pratique » pour les personnes issues de minorités ethniques d’être nommées à des postes de bureau.

Les révélations historiques arrivent à un moment inconfortable pour la Maison royale qui est toujours sous le choc des allégations de racisme lancées par Meghan Markle et le prince Harry dans leur entretien avec Oprah Winfrey en mars.

Au cours de la séance de la bombe, les Sussex ont allégué qu’un membre senior de la famille avait exprimé son inquiétude quant à la couleur de la peau de leur enfant à naître alors que Meghan était enceinte d’Archie.

La reine a répondu à l’interview à l’époque par une déclaration indiquant que les questions soulevées lors de l’interview seraient traitées par la famille en privé.

La déclaration de la reine disait: « Toute la famille est attristée d’apprendre à quel point les dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan.

“Les problèmes soulevés, en particulier celui de la race, sont préoccupants. Bien que certains souvenirs puissent varier, ils sont pris très au sérieux et seront traités par la famille en privé.

“Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres très appréciés de la famille.”

Harry doit revenir au Royaume-Uni le mois prochain pour dévoiler une nouvelle statue de la princesse Diana avec son frère le prince William.