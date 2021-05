Palace se lance dans le sport automobile, en partenariat avec Mercedes-AMG – WWD

LONDRES – Palace modernise ses roues de skateboards en voitures de course dans le cadre d’une nouvelle collaboration avec Mercedes-AMG, la division sportive et performante du constructeur automobile allemand.

Cette collaboration marque les débuts de Palace dans le domaine du sport automobile et de l’automobile. La marque de street and skate a conçu sa première livrée de voiture de course, qui sera présentée en avant-première lors de la course ADAC Total 24 HRS sur le circuit du Nürburgring le 4 juin.

La capsule comprend des basiques Palace tels qu’une veste et un pantalon techniques en Gore-Tex, une veste de conduite en cuir, des sweat-shirts, des sweats à capuche, des polos et des t-shirts. Tous arborent les nouveaux logos AMG et Palace, un tigre blanc à dents de sabre et des graphismes de voiture AMG GT3.

Palace a également réalisé des accessoires tels que des casquettes, des bonnets en tricot, des gants de conduite, des sacs en cuir, des planches à roulettes et des roues dans le cadre de la collection. Les produits de consommation seront vendus dans les magasins Palace et en ligne à partir du 4 juin en Europe et aux États-Unis, et le 5 juin en Chine.

Les prix n’ont pas été confirmés mais devraient varier de 40 livres pour un t-shirt à 118 livres pour un sweat à capuche et jusqu’à 385 livres pour un fourre-tout en cuir.

Palace a créé une campagne d’accompagnement inspirée de ce qu’elle décrit comme la « puissance animale brute » de la voiture de course AMG GT3. Il a réalisé un film qui met en lumière les pilotes professionnels – et un tigre blanc à dents de sabre vivant – sur le circuit du Nurburgring.

Une image du tigre apparaît également sur le capot de la voiture.

Palace a déclaré: «Nous aimons travailler avec les meilleurs dans leur domaine et AMG est exactement cela. Nous sommes si fiers de piloter une voiture dans une aussi grande institution du sport automobile que l’ADAC Total 24hrs Race. »

La marque n’est pas étrangère aux collaborations de haut niveau et s’est dans le passé associée à Ralph Lauren, Adidas et à l’équipe de football italienne Juventus.

« Le partenariat avec Palace souligne la transformation de notre marque Mercedes-AMG vers plus de style de vie », a déclaré Philipp Schiemer, président du conseil d’administration de Mercedes-AMG GmbH.

«Nous nous ouvrons à de nouveaux groupes cibles et envoyons des signaux forts avec des campagnes spectaculaires et surprenantes qui renforcent encore davantage l’orientation de marque de Mercedes-AMG.»

Dernièrement, Mercedes a tenu à parler à une jeune génération de consommateurs qui s’est habituée à Uber et qui n’aspirent pas nécessairement à posséder des voitures de luxe comme leurs parents l’ont peut-être fait.

En septembre dernier, Mercedes-Benz et Virgil Abloh, skateur et créateur de vêtements pour hommes Louis Vuitton et Off-White, ont présenté le concept car qui est le premier aboutissement de leur collaboration.

Le designer s’est associé à Gorden Wagener, directeur de la conception du constructeur automobile allemand, pour réinventer le SUV de luxe en forme de boîte de Classe G en une œuvre d’art monolithique de couleur plâtre, baptisée Project Geländewagen – dont une réplique sera mise aux enchères en ligne par Sotheby’s à partir du 14 septembre.

Tommy Hilfiger travaille avec l’équipe de Formule 1 Mercedes-AMG Petronas depuis 2018. L’automne dernier, le designer a sorti sa dernière capsule homme Tommy x Mercedes-Benz, qui met l’accent sur des méthodes de production et des matériaux plus renouvelables.