Palace tient toujours à son ancienne cible alors que Vieira cherche à résoudre un problème urgent

Des rapports affirment que Crystal Palace continue de surveiller l’attaquant niçois Kasper Dolberg en vue d’un éventuel swoop pendant la fenêtre de transfert d’hiver.

Le joueur de 23 ans en est maintenant à sa troisième saison avec l’équipe de Ligue 1 après avoir quitté l’Ajax en août 2019. Les Aiglons ont payé environ 20 millions d’euros pour l’international danois et cela semble de l’argent bien dépensé. Le Scandinave a marqué 21 buts en 60 apparitions toutes compétitions confondues.

Et il a également joué sur la scène internationale, remportant 10 sacs pour les Danois en 30 sorties. Il a attiré l’attention d’un certain nombre de clubs avec une excellente performance lors du Championnat d’Europe de l’été.

L’ancien as de Silkeborg a marqué trois buts – deux contre le Pays de Galles et un contre la République tchèque – alors que le Danemark atteignait les demi-finales. Sans surprise, il a été lié à de nombreux clubs ces derniers temps.

Mais il semblait que Palace était en tête de la file d’attente pour sa signature. Patrick Vieira voulait signer avec Arsenal Eddie Nketiah, selon The Sun, avec Dolberg comme un plan B potentiel.

Aucun transfert ne s’est concrétisé, mais les Londoniens du sud garderaient un œil sur l’attaquant talentueux. Vieira le connaît bien depuis qu’il était en charge de Nice et a hâte de se retrouver à Selhurst Park.

Palace a fait un début stable mais peu spectaculaire de la saison de Premier League. Ils occupent le 15e rang du classement avec six points à leur actif.

Marquer des buts a été un problème, avec seulement six à ce jour, menant à une seule victoire et trois nuls. Le tacticien français recherche peut-être plus de puissance de feu en janvier et Dolberg fait l’affaire.

Dolberg une fois sur le radar de Barcelone

Dolberg aura 24 ans le 6 octobre mais semble exister depuis de nombreuses années. Il était très considéré comme un adolescent, de nombreux clubs manifestant un intérêt.

Manchester United, Liverpool et Everton ont tous été mentionnés en relation avec le joueur dans le passé. Et même les géants espagnols de Barcelone ont été liés.

On pensait que les Catalans essaieraient de remplacer Luis Suarez avec le jeune homme de 20 ans en janvier 2018. Mais cette rumeur a rapidement disparu lorsque Lionel Messi aurait exprimé son objection à la proposition.

Il est surprenant qu’il n’ait pas encore joué en Angleterre, en Espagne ou en Italie – mais cela pourrait bientôt changer. Vieira a montré sa volonté de faire venir de nouveaux visages, en achetant cinq joueurs cet été.

Et il pourrait en ajouter un de plus à ce numéro si Palace peut conclure un accord pour Dolberg.

