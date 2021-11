Palantir attend de grandes choses du nouveau logiciel de sécurité cryptographique

Le directeur de l’exploitation de Palantir Technologies (NYSE:PLTR), Shyam Sankar, a déclaré mardi qu’il pensait que le nouveau logiciel de cryptographie de la société serait un « accélérateur massif pour les sociétés de cryptographie ».

Plus tôt cette année, Palantir, une société de logiciels d’analyse de données co-fondée par le milliardaire Peter Thiel, a publié son logiciel Foundry pour servir le marché des crypto-monnaies. appel, ajoutant: « Nous pensons que nous allons être un accélérateur massif pour les entreprises de cryptographie. » Il a noté que les clients de la société sont « les bienvenus pour nous payer en crypto. » Palantir se considère comme un choix pour les entreprises de crypto qui ont besoin de « solutions de conformité industrialisées ». La société a déclaré qu’elle tirait parti de son expertise en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance du client pour les clients potentiels exposés à la cryptographie. En octobre, Palantir a ajouté la société d’analyse de données blockchain Elementus à son programme Foundry for Builders, qui fournit aux startups un accès au produit phare Logiciel de renseignement de données de fonderie. Dans l’ensemble pour le trimestre, Palantir a atteint les estimations de bénéfices et a dépassé les estimations de revenus, mais la croissance de ses revenus gouvernementaux n’a pas répondu aux attentes des analystes. Les actions de Palantir se négociaient en baisse de 8,8% mardi à 24,40 $.