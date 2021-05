Réserve d’or de valeur

Palantir dit que Bitcoin est “ définitivement sur la table ” pour être inscrit au bilan

La société, cofondée par Peter Thiel, Joe Lonsdale et le PDG Alex Karp, qui fabrique des logiciels et des outils d’analyse pour les grandes entreprises et l’industrie de la défense, a annoncé qu’elle acceptait Bitcoin lors de son appel de résultats au 1T21, rapportant une croissance de ses revenus de 49%.

Palantir, le fabricant de logiciels et d’outils d’analyse pour l’industrie de la défense et les grandes entreprises, a déclaré dans ses appels de résultats qu’il envisageait d’ajouter Bitcoin à son bilan.

La crypto-monnaie de capitalisation boursière d’un billion de dollars était «définitivement sur la table», a-t-il déclaré. Palantir accepte également Bitcoin comme mode de paiement.

Pendant ce temps, Tesla, qui a investi 1,5 milliard de dollars dans Bitcoin plus tôt cette année et a annoncé plus tard qu’il acceptait BTC comme paiement, envisage maintenant d’accepter DOGE également. Cela est décidé par un sondage mené par le PDG Elon Musk sur Twitter. DOGE 6,86% Dogecoin / USD DOGE 0,51 USD

0,036,86 $% Volume 17,76 b Changement 0,03 $ Ouvert 0,51 $ En circulation 129,56 b Capitalisation boursière 65,68 b 2 h Palantir dit que Bitcoin est “ définitivement sur la table ” pour être inscrit au bilan 2 h Elon Musk de Tesla envisage d’accepter le Dogecoin comme paiement pour les voitures en Nouveau sondage Twitter 5 h Ethereum est littéralement inutilisable; Les frais montent en flèche au nouvel ATH alors que les chiens prennent le contrôle du réseau

«Voulez-vous que Tesla accepte Doge?» a reçu jusqu’à présent près de 2,27 millions de voix, dont 76,8% en faveur.

Pendant ce temps, l’annonce de Palantir intervient le jour où il a annoncé une croissance de ses revenus de 49% pour son premier trimestre, dépassant les estimations de Wall Street. Les actions ont encore chuté de plus de 10% sur le pré-marché, alors que la déroute des actions technologiques se poursuit depuis lundi.

Cofondée en 2003 par Peter Thiel, PDG Alex Karp, Joe Lonsdale et d’autres, la société a déclaré que ses revenus gouvernementaux atteignaient 208 millions de dollars. Il a également renforcé son segment commercial, qui a atteint 133 millions de dollars.

Au cours du dernier trimestre, elle comptait 140 clients, contre 125 au premier semestre 2020. La croissance était en partie attribuée à la reprise économique aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Palantir a déclaré qu’il prévoyait un chiffre d’affaires de 360 ​​millions de dollars au deuxième trimestre et un flux de trésorerie disponible ajusté de plus de 150 millions de dollars pour l’exercice complet.

La société a été introduite en bourse en septembre dernier via une cotation directe sur le NYSE et vaut actuellement 30,44 milliards de dollars.

Bitcoin est un investissement risqué, a déclaré le cofondateur de Palantir Lonsdale le mois dernier, ajoutant que c’était un pari contre le fait que «nous avons un système financier centralisé géré par des fous en ce moment».

Bitcoin / USD BTCUSD

56 490 2095 – 305,05 $ – 0,54%

Volume 70,33 b Changement – 305,05 $ Ouvert 56490,2095 $ Circulation 18,71 m Cap. Du marché 1,06 t

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.