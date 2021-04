Palazuelos dit qu’il a consommé de la cocaïne dans sa jeunesse

Cela fait 28 ans, pendant lesquels il n’a plus utilisé de drogue. “C’est une tristesse parce que j’ai des amis qui n’ont pas quitté ces vices, ce qui se remarque plus tard, à part ils font des trous dans l’âme, mettre de la cocaïne, c’est comme avoir un mauvais sort, on perd sa famille, ses amis, son partenaire”, il accepté.

D’un autre côté, Palazuelos a exprimé son désir de redevenir père, cette fois de fille. Il a également révélé qu’avant d’apprendre que Roberto Jr, son premier-né, était en route, il avait rêvé de lui.

“Je l’ai rêvé. Regardez bien ce que je dis. Je l’ai rêvé et il m’a dit: ‘Papa, je vais au monde’ et j’ai vu son visage. J’étais à Miami, dans un hôtel avec ma femme (Yadira Garza) et moi nous sommes retournés et avons dit: “ J’ai rêvé de mon fils, il m’a parlé, je l’ai vu tout de suite ”, et il me dit: “ Roberto, il n’est pas descendu, je suis “Nous sommes allés vérifier et elle était enceinte”, a-t-elle raconté au programme de Mimí.