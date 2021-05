Palm Angels lance sa collection de lunettes – WWD

MILAN – New Guards Group veut une part du marché de la lunetterie.

Le groupe de mode basé à Milan, contrôlé par Farfetch, a créé en septembre dernier une nouvelle division, dédiée à la conception, au développement et à la fabrication de lunettes de soleil et de montures optiques.

Selon une déclaration de la société – qui exploite Palm Angels, Ambush, Alanui, Opening Ceremony, Heron Preston, Marcelo Burlon County of Milan, Kirin Peggy Gou, Unravel Project, ainsi que la licence Off-White – la division vise à appliquer la même rapidité et la même flexibilité qui définissent l’organisation de la lunetterie, un secteur qui exige traditionnellement des délais plus longs.

La démarche de NGG suit les traces de la création par Kering et LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton de leurs divisions de lunetterie gérées directement, Kering Eyewear et Thélios, la société LVMH créée en 2017 en collaboration avec le spécialiste de la lunetterie Marcolin.

Les premiers fruits de la nouvelle division de NGG seront dévoilés cette semaine, avec le lancement commercial de la mini collection Palm Angels pour le printemps 2021.

«La première fois que nous avons abordé la lunetterie en tant que marque, c’était pour une capsule que nous avons conçue pour Moncler Genius, qui a connu un grand succès. Ensuite, nous avons commencé à penser à développer nos propres lunettes, une catégorie de produits très en phase avec le cœur de la marque, ancrée dans le style californien », a déclaré le fondateur et directeur créatif de Palm Angels, Francesco Ragazzi. «Nous avons commencé avec deux styles, mais à partir de la prochaine collection, nous développerons davantage de lunettes de soleil et de montures optiques.

La première gamme de lunettes Palm Angels comprend deux styles unisexes, Palm et Angel, tous deux définis par une inspiration des années 90, reflétée dans le choix de montures rectangulaires et étroites en acétate enrichies d’une large application métallique du logo gothique Palm Angels. La palette de couleurs va des neutres, y compris le noir, le blanc et la carapace de tortue, au vert, gris, lilas et violet.

Selon Ragazzi, les lunettes de soleil, qui coûteront entre 200 et 250 euros, seront distribuées dans certaines destinations. «Nous avons créé une très courte liste de détaillants afin de garder cette collection hautement désirable», a déclaré le créateur, ajoutant que les nouveaux styles de lunettes seront disponibles à partir de jeudi dans les boutiques, les grands magasins et les opticiens du monde entier, ainsi que chez Palm Angels. boutique en ligne et chez Farfetch.

Pour promouvoir le lancement de la capsule, la marque a inclus les lunettes de soleil dans une série d’images prises par David Sims, qui a cristallisé la campagne publicitaire printemps 2021 de la marque.

Pour le moment, la division lunettes NGG se concentrera sur le développement des lunettes Palm Angels et Off-White.

Palm Angeles ouvre son premier magasin en juillet à Miami. «Cela va montrer un concept très nouveau et innovant», a déclaré le concepteur, ajoutant que d’autres ouvertures sont prévues à partir de la fin de 2021.

