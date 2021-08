Palm Angels ouvre son premier site américain à Miami – WWD

Palm Angels a atterri à Miami pour l’ouverture de son premier magasin indépendant aux États-Unis dans le Design District de la ville.

Le magasin du 173 NE 40th Street, conçu par l’agence de création milanaise April en partenariat avec le fondateur et directeur créatif de Palm Angels Francesco Ragazzi, s’inspire des piscines avec des fenêtres sur le thème de la piscine et des bords incurvés avec un revêtement en mosaïque, ainsi qu’un comptoir recouvert de carreaux de céramique et d’un panneau d’avertissement indiquant « No Diving ».

Selon la marque, le mobilier et les présentoirs sont mobiles afin de pouvoir être réaménagés pour des événements tels que des spectacles, des expositions et des conférences.

“Miami a toujours été l’un de mes endroits préférés et y trouver une opportunité était un objectif majeur pour moi, en particulier dans le quartier du Design District”, a déclaré Ragazzi.

Palm Angels exploite des points de vente à Wuhan au centre commercial K11, à Forte dei Marmi dans la province de Lucca, à Macau Galaxy en Chine, à l’ambassade centrale de Bangkok, à Hong Kong à Causeway Bay et à Chengdu, Shanghai et Pékin. Sans fournir de détails, Ragazzi a déclaré que la marque prévoyait d’ouvrir davantage de magasins aux États-Unis et en Europe, et a ajouté que l’Asie “continue d’être un marché très important pour notre entreprise également”.

“Les affaires sont en croissance continue à deux chiffres”, a-t-il ajouté. « 2020 a été pour nous l’occasion de renforcer notre activité numérique et la présence de notre marque. »

Cette année, Palm Angels a sorti sa première collection de lunettes produite en interne par sa société mère New Guards Group, et s’est associée à Missoni sur une collection co-marquée. La marque lance également une collection pour enfants chez Browns et a abandonné des collections avec la pop star chinoise Jackson Wang et la marque de véhicules électriques Mate.

“Pour l’avenir, nous avons des objectifs très importants”, a déclaré Ragazzi. « En 2020, nous avons eu le temps de planifier et maintenant, en 2021, nous exécutons les grands projets que nous avions esquissés. »