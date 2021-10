Palm Buds Pro est la première entrée TWS des entreprises

TL;DR

Palm lance aujourd’hui son premier ensemble d’écouteurs TWS avec les Palm Buds Pro. Les bourgeons à tige sont d’une seule couleur (noir) mais vous pouvez saisir différentes couleurs d’étuis en silicone. Les lève-tôt peuvent obtenir les écouteurs pour 99 $, mais ils coûteront 129 $ lorsqu’ils arriveront aux ventes générales le 9 novembre.

Il y a presque trois ans exactement, le « nouveau » Palm sortait le Palm Phone incroyablement petit. Il était censé servir de téléphone complémentaire à votre téléphone principal, bien que les critiques et les ventes l’aient empêché de faire sensation dans l’industrie.

Aujourd’hui, la société ne lance que son deuxième produit en plus de trois ans d’existence : Palm Buds Pro. Il semble que l’obsession de l’industrie technologique pour le lancement de véritables écouteurs sans fil n’ait pas non plus échappé à Palm.

Les nouveaux écouteurs empruntent le design à tige créé par Apple avec ses AirPods. Cependant, le design est un peu plus courbé et les bourgeons ne sont disponibles que dans une seule couleur : noir. Palm vend également des étuis en silicone qui s’enroulent autour du boîtier de charge afin que vous puissiez ajouter un peu de couleur. Ces étuis sont disponibles en Shadow Black, Rose Pink et Navy Blue.

Palm ne nous a pas donné beaucoup de spécifications définitives pour les écouteurs. Il a dit qu’ils disposent d’une suppression active du bruit qui, s’il est de bonne qualité, pourrait être un avantage décent pour des écouteurs aussi peu coûteux que ceux-ci.

Comment obtenir le Palm Buds Pro

Les Palm Buds Pro sont disponibles dès maintenant en pré-commande. Les précommandes obtiennent un ensemble de « buds » pour 30 $ de réduction sur le prix catalogue, ce qui les ramène à 99 $. De plus, les étuis en silicone sont également moins chers pour les précommandes à 14,99 $, ou 10 $ de réduction. Vous pouvez les récupérer maintenant sur Palm.com.

Si vous ne pré-commandez pas, les écouteurs arriveront sur Amazon et d’autres détaillants tiers le 9 novembre. À ce stade, les écouteurs coûteront 129 $ et les étuis coûteront 24,99 $.

Les Palm Buds Pro ne sont disponibles qu’en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Cependant, Palm prendra également en charge l’expédition vers d’autres marchés internationaux, mais il ne divulguera pas où ni quand.