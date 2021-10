Palm est de retour avec un challenger Samsung Galaxy Buds 2 pour 129 $

Depuis le lancement du Palm Phone en 2019, la société qui fabrique des smartphones de la taille d’une paume est restée silencieuse pendant la majeure partie des deux dernières années, jusqu’à aujourd’hui. Palm a fait son retour avec un produit plutôt nouveau, le Palm Buds Pro.

Palm affirme que les nouveaux écouteurs sans fil sont construits par les mêmes personnes que les écouteurs Beats by Dre et Samsung, et le produit résultant ne semble pas décevoir, à l’exception de sa conception générique. Les caractéristiques remarquables du Palm Buds Pro sont sa suppression active du bruit et ses pilotes dynamiques de 10 mm pour un son riche en basses.

Cependant, la durée de vie de sa batterie peut être inférieure à celle de la plupart des meilleurs écouteurs sans fil, tels que les Samsung Galaxy Buds 2. L’offre de Palm dure jusqu’à environ 4,5 heures sur une seule charge si ANC est activé, contre 7,5 heures sur Samsung. pari. Sinon, la batterie peut fonctionner jusqu’à 5,5 heures. Avec l’étui de charge, Palm affirme que les écouteurs peuvent rester en place pendant plus de 24 heures.

Chaque écouteur dispose également de trois microphones, permettant à la personne à l’autre bout du fil de vous entendre clairement. Le mode ambiant des écouteurs vous permet d’entendre à la fois le son externe et votre lecture audio actuelle. Il existe également une suppression du bruit environnemental pour filtrer le bruit de fond lorsque vous êtes au téléphone.

Les écouteurs sont classés IPX4 pour la résistance à l’eau et à la transpiration, ce qui les rend idéaux pour les amateurs de sport. De plus, trois jeux d’embouts en silicone interchangeables sont inclus avec le produit. Cependant, si vous recherchez une variété de coloris, les écouteurs ne sont disponibles qu’en noir, bien qu’ils puissent être emballés dans des étuis en silicone de trois couleurs différentes : Shadow Black, Rose Pink et Navy Blue.

Le principal facteur de vente du produit est peut-être son faible prix. Dennis Miloseski, co-fondateur de Palm, a déclaré que « les écouteurs sans fil de niveau professionnel et de qualité studio ne devraient pas faire sauter la banque ». Il a ajouté que la société avait recherché les fonctionnalités recherchées par les clients dans les écouteurs sans fil et identifié un son de qualité studio riche en basses, la technologie ANC/ENC et un prix abordable avec des spécifications haut de gamme.

Le Palm Buds Pro coûtera 129 $ lorsqu’il sera disponible à l’achat le 9 novembre aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Cela dit, si vous pré-commandez aujourd’hui, vous pouvez obtenir la paire pour 99 $ et payer 14,99 $ supplémentaires pour les étuis en silicone (24,99 $ après la période de précommande).