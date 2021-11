Palma de Majorque : 12 personnes arrêtées après que des passagers aient fui un atterrissage d’urgence sur la piste espagnole | Monde | Nouvelles

Le vol d’Air Arabia Maroc de Casablanca à Istanbul a effectué un atterrissage d’urgence à l’aéroport de Palma de Majorque après des informations faisant état d’un passager malade vendredi soir, a annoncé la Guardia Civil. A l’ouverture des portes vers 20h30, un groupe de 21 passagers s’est enfui de l’avion, a annoncé samedi le gouvernement régional.

La porte-parole du gouvernement régional, Aina Calvo, a déclaré aux journalistes que les événements étaient « sans précédent » en Espagne.

Les 12 personnes arrêtées comprenaient le passager malade, qui a été transporté à l’hôpital avec un compagnon et a reçu le feu vert.

Le compagnon a alors tenté de fuir l’hôpital et a également été arrêté.

Un autre passager avait été arrêté pour comportement agressif à bord de l’avion.

Mme Calvo a déclaré qu’il n’était pas rare que des atterrissages d’urgence soient demandés à l’aéroport de Palma.

Cependant, elle a ajouté: « Ce qui n’était pas normal, c’est qu’un groupe de passagers a décidé de ne pas se conformer aux règles internationales. »

Plusieurs médias espagnols, dont El Pais et le diffuseur national RTVE, ont suggéré que l’incident était une tentative d’entrer illégalement en Espagne.

Néanmoins, cela n’a pas encore été confirmé.

L’opérateur aéroportuaire Aena a été contraint de fermer l’aéroport pendant plus de trois heures et les vols qui devaient y atterrir ont été détournés vers d’autres aéroports, dont Barcelone, Ibiza et Minorque.

Le Majorca Daily Bulletin a rapporté que la plupart des personnes qui se sont échappées et qui ont été arrêtées par la suite ont été retrouvées par la Guardia Civil, dont une « surprise en train de marcher le long de la route de Manacor ».

Au total, 60 vols nationaux et internationaux ont été détournés ou retardés en conséquence.

S’adressant au Bulletin hier, la résidente locale Louisa Louby Foster a déclaré : « On nous a dit que lorsqu’un passager malade a été retiré de l’avion, environ 24 Marocains se sont enfuis et qu’ils se cachent maintenant sous des avions partout l’aéroport et il est difficile pour la police de les trouver parce qu’il fait noir.

Mme Foster, qui était dans un avion en attente de décollage, a ajouté: « Nous sommes coincés ici sur la piste car ils ne permettent à aucun avion de décoller au cas où des gens se cacheraient sous les roues. »