“Palma était l’un des cinq meilleurs de l’histoire”

Quoi de Sergio Palma c’était extraordinaire sur le plan de la boxe. La boxe, c’est l’art de frapper et de ne pas être touché, et il l’était : à bout portant, il vous frappait partout et ensuite, il était difficile pour les rivaux de l’accrocher. Il a reçu, comme tout le monde, mais a beaucoup touché. Sans aucun doute, il fait partie des cinq meilleurs boxeurs argentins de l’histoire.

Le travail à courte et moyenne distance en était un exemple. La belle fille de Palma, unique. Ce n’était pas un gars qui frappait très fort, mais la quantité de coups et son désir de gagner étaient si nombreux qu’ils le rendaient imparable. Le combat qui bat Leo Randolph devrait se produire partout pour que les boxeurs voient comment ils doivent gagner sur la route.

Sergio Víctor Palma a marqué la boxe argentine.

Palma a beaucoup travaillé dessus, à côté de toi il a déchargé. Quand il a commencé à travailler avec mon père Santos, il l’a fait travailler avec la gauche et le faire bouger, sauter d’un côté à l’autre, il était styliste. Mais il s’est blessé aux coudes et n’a pas pu bien encaisser les coups directs, il a donc été contraint de travailler brièvement.

Alberto forme Jeremías Ponce, qu’il voit de Palma.

Lui et Juan Martín Coggi sont tombés là où ils devaient tomber. Sérieux, amour de la boxe, prenez soin de vous à 100% : il n’y a pas de boxeur au monde qui s’entraîne comme Palma. Il n’a jamais dit non à quoi que ce soit et il n’avait pas de physique pendant 15 rounds, il pouvait en contenir jusqu’à 200.

Ancien champion du monde dans une production avec Olé en 2008.

