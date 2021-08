Palma Futsal signe le centre Nando Torres et le transfère à Santa Coloma

in

05/08/21 à 18h30 CEST

.

0

Palma Futsal a annoncé ce jeudi la signature du centre de 19 ans Nando Torres de Malaga en provenance du BeSoccer CD UMA Antequera, auquel il sera transféré à Industrias Santa Coloma pour les deux prochaines saisons.

Torres a à son actif deux promotions en première division de la Ligue nationale de futsal (LNFS) qu’il a obtenues avec l’UMA Antequera lors des saisons 2017-2018 et 2019-2020.

Dans les catégories inférieures, il faisait partie de l’équipe de l’équipe andalouse qui a remporté six titres de champion d’Andalousie avec l’équipe nationale de Malaga (du plus jeune au cadet) et un championnat de club andalou lors de la saison 2012-2013.

“Je suis ravi qu’une grande équipe, l’une des “meilleures” de la ligue espagnole, m’ait remarqué et j’ai un énorme désir de travailler”, a-t-il déclaré. tours après avoir signé un contrat qui le liera à Palma Futsal pour les trois prochaines saisons.