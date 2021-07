Palmeiras et Vélez s’imposent lors de leur huitième de finale aller

15/07/2021 à 5h07 CEST

Avec un penalty sanctionné par la VAR, le Brésilien Palmeiras a été imposée par le minimum à l’Université catholique chilienne lors de sa visite au stade San Carlos de Apoquindo de Santiago, lors du match aller des huitièmes de finale de la Copa Libertadores 2021. Le but de Verdao est intervenu 42 minutes après l’engagement avec l’exécution à onze mètres du bélier Raphaël Veiga, qui a transformé sans problème le penalty maximum indiqué par la VAR en but après une main dans la surface de l’équipe chilienne, clouant le ballon avec force en dessous et au milieu. Coup dur pour l’équipe de Gustavo Poyet, qui jusqu’à ce moment-là était le total dominant du match en possession du ballon et aussi dans la génération de jeux dangereux, avec de multiples participations du gardien brésilien Weverton.

Le jeu s’est déroulé à un rythme intense et rapide, avec beaucoup d’efforts physiques de la part des deux équipes et une utilisation soutenue des ailes pour produire des attaques profondes. Dès les premières minutes, l’équipe locale s’est plantée dans le terrain rival et a articulé des jeux vers la dernière ligne et des tirs à distance, mais le manque de visée leur a coûté cher pendant le reste du match. Les attaquants Fernando Zampedri et Diego Valencia ont eu plusieurs occasions de marquer, mais ils n’ont pas eu de chance : les tirs de faible puissance et les arrivées tardives n’ont rien donné.

Au cours des longs passages des 45 premières minutes, Palmeiras n’a pas quitté sa moitié de terrain, à tel point que le gardien Sebastián Pérez a eu à peine quelques occasions d’intervenir. Cependant, le but a donné plus de confiance à Palmeiras et en seconde période, il est sorti pour faire pression sur les locaux et submerger la défense locale.

Déjà en seconde période, l’Universidad Católica avait tenté en vain de briser la solide défense des centraux brésiliens, à l’exception d’une passe précise filtrée par Edson Puch à la 71e du match qui laissait Diego Valencia seul, qui perdait ensuite au corps à corps. après la cale opportune de Weverton. Victoire précieuse de Verdao à Santiago malgré son inscription seulement deux tirs au but tout au long du jeu ; maintenant, il cherchera à clore le match le 27 juillet à l’Allianz Parque de Sao Paulo.

Vélez obtient un avantage minimal contre Barcelone

Vélez Sarsfield a gagné ce mercredi 1-0 contre Barcelone de Guayaquil lors de leur match aller des huitièmes de finale. Un but solitaire de Juan Martín Lucero à la 7e minute du match a permis à l’équipe argentine de s’imposer à domicile lors du match disputé au stade José Amalfitani de Buenos Aires, connu sous le nom de “El Fortín de Liniers”.

En première mi-temps, et alors que les deux équipes étudiaient encore, une combinaison de l’arrière droit de Vélez s’est terminée par un centre de Tomás Guidara qui a trouvé une tête précise de Juan Martin Lucero, qui a changé le bâton pour Javier Burrai.

À la suite de cet objectif, Barcelone a dû changer son scénario et a commencé à dépendre beaucoup de la génération du jeu pour son drapeau : Damián Díaz. L’équipe de Fabián Bustos, grande surprise de la phase de poules de ce tournoi, n’a pas pu assister avec justesse son attaquant et buteur Carlos Garcés, très isolé. De leur côté, ceux menés par Mauricio Pellegrino grâce à la capacité individuelle de Ricardo Centurión et à la grande usure offensive de Juan Martín Lucero ont su dominer les temps d’un match intense. L’équipe visiteuse a trop fait appel aux centres aériens où principalement le défenseur Lautaro Gianetti a montré sa grande capacité de rejet de la tête.

Au début de la seconde mi-temps, celui qui a semblé montrer de la force et résoudre les attaques de Barcelone était le gardien Lucas Hoyos qui était ferme pour garder son but invaincu. Le remplacement des relais a incliné un Barcelone avec une plus grande présence offensive qui s’est traduite par une plus grande verticalité mais sans pouvoir enchaîner de nombreuses options pour atteindre le match nul. Vélez, quant à lui, grâce à la stratégie de son entraîneur Pellegrino, a distribué les pièces de rechange dans les dernières minutes pour garder son milieu de terrain frais et pouvoir contenir les tentatives du rival. Lors d’une contre-attaque, il a tenté d’augmenter l’avantage mais n’a pas non plus réussi à mettre en danger le but de Burrai et le match s’est terminé sur une victoire minimale de Velez à domicile.

Le match retour aura lieu le 21 juillet à Guayaquil et le vainqueur de cette touche affrontera en quarts de finale le vainqueur du croisement entre Cerro Porteño et Fluminense, qui hier au match aller a enregistré une victoire brésilienne controversée en tant que visiteur par 0-2 à Asunción.