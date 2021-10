Palmeiras fait match nul et Mineiro consolide son leadership en matière de retour des supporters dans les stades

10/04/2021 à 02h45 CEST

.

Palmeiras a donné ce dimanche un nul à un but à domicile contre la Juventude, et l’Atlético Mineiro, qui a battu l’Internacional 1-0 samedi, ont accru leur avance en tant que leader du Championnat du Brésil lors d’une vingt-troisième journée caractérisée par le retour des supporters dans les stades.

Le club de Belo Horizonte a complété 49 points en 22 matchs et fait passer de huit à dix la distance qui le sépare de Palmeiras, le deuxième classé.

L’équipe verte de Sao Paulo, entraînée par le sélectionneur portugais Abel Ferreira, il avait besoin de battre la Juventude, qui occupe la quinzième position, pour suivre Mineiro.

La Juventude a joué pour se défendre au stade Allianz Parque de Sao Paulo et pour profiter d’éventuelles contre-attaques et la stratégie a rapidement porté ses fruits.

Après 5 minutes et grâce à une erreur de Gustavo Scarpa, les visiteurs ont lancé une contre-attaque que Palmeiras n’a pu arrêter qu’avec une faute à l’entrée de la surface.

Guilherme Castilho a exécuté et ouvert le compte de la Juventude.

Palmeiras, qui a réservé quelques partants usés par le match de mardi dans lequel il s’est assuré une place en finale de la Copa Libertadores, il n’a signé le match nul qu’à la fin de la première mi-temps grâce à une faute. Scarpa a trouvé Danilo à l’intérieur de la surface et le milieu de terrain a volé.

Bien qu’il ait dominé la seconde mi-temps, Palmeiras n’a pas pu revenir pour suivre Mineiro et s’est terminé par une égalité qui le laisse à la deuxième place du classement, avec 39 points.

Il a aussi profité de la crevaison des Palmeiras Flamengo qui a battu Athletico Paranaense 3-0 et s’est hissé à la troisième place, à un point du deuxième et onze du leader.

Flamengo, champion des deux dernières éditions du Championnat du Brésil, peut encore accorder plus de terrain à l’Atlético Mineiro en raison de deux matchs en attente.

Le jour où le public est revenu dans les tribunes après plus d’un an d’absence en raison de la pandémie de covid-19, Flamengo a offert à ses fans au Maracana une démonstration de puissance et de bon football, dans laquelle il n’a eu besoin que de la première mi-temps pour battre Everton Ribeiro, Bruno Henrique et Andreas Pereira.

Le club de Rio de Janeiro, qui cette semaine, ils se sont qualifiés pour la finale de la Copa Libertadores, n’a pas laissé de marge à Paranaense, qui s’est inscrit en finale de la Copa Sudamericana, un effort qui a contraint l’entraîneur Paulo Autuori à réserver ses titulaires et à jouer avec des remplaçants.

Le champion brésilien a marqué deux buts dans les quinze premières minutes du match, prolongé dans les minutes de la première mi-temps avec un but d’Andreas Pereira, et s’est consacré à gérer son large avantage en seconde période.

L’entraîneur de Flamengo Renato Gaúcho a aligné toutes ses stars aujourd’hui, à l’exception du défenseur blessé David Luiz.

Mais le sélectionneur a dû licencier ce même dimanche, pendant au moins deux semaines, plusieurs de ses titulaires, qui devront se concentrer lundi avec leurs équipes pour les matches de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022.

Parmi les joueurs que le club de Rio de Janeiro a été contraint d’abandonner pour le triple tour des éliminatoires d’octobre, se distinguent les joueurs offensifs brésiliens Gabriel Barbosa et Everton Ribeiro ; L’attaquant uruguayen Giorgian de Arrascaeta et l’ailier chilien Mauricio Isla.

L’Atlético Mineiro a joué samedi et a remporté une victoire précieuse et coûteuse 1-0 sur l’Internacional, avec un but du Keno à treize minutes de la fin.

La victoire a soulagé le moral des joueurs et de l’entraîneur Alexi Stival ‘Cuca’ après avoir perdu leur chemin vers la finale de la Coupe Libertadors avec Palmeiras.

El Mineiro, qui rêvait de la triple couronne cette année, devra désormais se concentrer sur le championnat brésilien et dans la Copa do Brasil, dont il est l’un des demi-finalistes, puisque le titre des Libertadores sera disputé par Palmeiras et Flamengo.