Palmeiras-Flamengo, une finale des Libérateurs d’une inimitié extrême

30/09/2021 à 08:00 CEST

Le Palmeiras-Flamengo est une super finale de la Copa Libertadores entre les deux derniers champions (les Cariocas en 2019 et le São Paulo en 2020), dans laquelle ils décideront qui est vraiment l’équipe hégémonique sur le continent. Le vainqueur rejoindra également Sao Paulo en tant que deuxième club brésilien à atteindre le triple championnat du tournoi.

Les deux protagonistes de la finale à Montevideo, samedi 27 novembre, se sont partagé les principaux titres de ces dernières saisons, ce qui a logiquement créé une rivalité qui s’est désormais transformée en animosité mutuelle, entre torcedores, dirigeants et joueurs. La quatrième finale du tournoi entre équipes brésiliennes (c’est la deuxième consécutive) a tous les ingrédients nécessaires dignes d’un match de grande qualité dans lequel le style de jeu est même privilégié.

Palmeiras, qui a remporté la dernière finale contre Santos (1-0) à Maracaná, a la possibilité d’enchaîner deux titres, ce qui n’était pas arrivé depuis 20 ans lorsque Boca Juniors de Carlos Bianchi l’a obtenu (2000 et 2001). Ces dernières années, dans les Palmarés del Verdao, il y a aussi le Brasileirao 2018 et la Copa do Brasil 2020. Devant, l’actuel Flamengo aura le double champion du Brasileirao (2019 et 2020), le super champion brésilien (2019 et 2020). ) et la Recopa sud-américaine (2020).

DEUX STYLES CONTRASTÉS

Les demi-finales ont rendu explicite la philosophie (antagoniste) qu’ils pratiquent. Le Flamengo est, avec l’A éliminé. Mineiro, l’une des deux équipes les plus exubérantes du continent. Avec Renato Portaluppi sur le banc, il a retrouvé son offensive totale, qu’il a pratiquée en 2019 avec l’aspiré Jorge Jésus (maintenant sur le banc Benfica). L’ancien technicien de la Guilde a une nouvelle fois pressé tous les bénéfices du quatuor qui le compose Depuis Arrascaeta, Éverton Ribeiro, Brunho Henrique et Gabigol.

Sa supériorité contre Barcelone de Guayaquil, qui s’est présenté en demi-finale en tant que tueur de géant de la compétition, était manifeste : il a gagné par le même résultat, 2-0 au Maracana et 0-2 au Monumental. Et le plus remarquable, c’est que Bruno Henri, qui, incompréhensiblement, n’est pas convoqué par Tite, a marqué deux doublets.

🇧🇷🔥 Encore un doublé pour @Brunohenrique ! Les 2⃣ buts de @Flamengo qui ont scellé son passage en finale de la CONMEBOL #Libertadores 🔴⚫️ #GloriaEterna pic.twitter.com/Atjz7A6VeD – CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) 30 septembre 2021

Palmerias, en revanche, est le fidèle reflet du football pragmatique et réactif prêché par le Portugais Abel Ferreira, un disciple avancé et sans complexe de Mourinho.. Dans les duels contre At. Mineiro (à ce jour c’était l’équipe de l’année au Brésil et en Amérique du Sud) a eu le mérite de neutraliser un adversaire clairement offensif et créatif. Il a soulevé un minimum de demi-finales, en jouant avec la calculatrice en main, et en se classant par la valeur des buts dans le champ opposé : 0-0 à domicile, dans un match où Ponton il a raté un penalty, et un 1-1 dans la bataille de Mineirao, avec un but de sa star Dudu pour dépasser le golden boy Gabriel Veron. Et le Gaulois a dit au revoir au tournoi invaincu.

FLAMENGO DOMINE LES DUELS DIRECTS

A un stade où les deux finalistes continentaux se sont imposés comme les deux équipes les plus puissantes d’Amérique du Sud, la différence abyssale dans les confrontations directes est frappante. Les rubronegros n’ont plus perdu un match avec Verdao depuis 2017 : il s’agit d’une séquence de neuf matchs avec cinq victoires et quatre nuls.

Les Cariocas ont su maintenir leur invincibilité dans ces affrontements, qui sont déjà devenus un classique depuis trois saisons : 2018, 2019 et 2020.

Et cette année, lors de la deuxième édition de la Supercoupe du Brésil, même le choc a décidé un titre : Flamengo a fini vainqueur après une séance de tirs au but au cours de laquelle 18 tirs ont été atteints entre les deux équipes. Et au Brasileirao, les cariocas se sont imposés lors des deux matches : 1-0 à Maracaná et 1-3 à l’Allianz Parque.

Le face-à-face au stade Centenario, à Montevideo, sera sans aucun doute le plus transcendant qu’il n’y ait jamais eu entre les deux et où les deux protagonistes, conscients de leurs enjeux, ne voudront s’accrocher à aucun précédent.