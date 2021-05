Palmeiras, la demi-finale star du championnat Paulista

15/05/2021 à 04:41 CEST

Il y aura un classique du maximum en demi-finale du championnat Paulista. Les Corinthiens et Palmeiras se rencontreront dans un match nul qui réglera l’un des finalistes du principal championnat régional au Brésil. Dans l’autre demi-finale, Sao Paulo, de Hernán Crespo, débutera comme favori contre le modeste Mirassol. Les deux matches se joueront dimanche prochain.

Palmeiras a éliminé le Red Bull Bragantino (0-1) ce dernier matin lors d’un duel quarts de finale entre les équipes de Serie A de Brasileirao. Les deux de Rony Il a décidé de l’équilibre d’un match, dans lequel l’actuel champion du tournoi et les Libertadores ont beaucoup souffert en première mi-temps. Les Corinthiens, quant à eux, s’étaient qualifiés mardi, en battant l’Inter de Limeira (4-1) sans aucune complication.

Bien que le match se joue à la Corinthians Arena, Palmeiras commence avec un avantage, car il a une équipe nettement supérieure à un Corinthians, qui vient de chuter de façon spectaculaire éliminée en Coupe d’Amérique du Sud.

En 2020, le Verdao a déjà dépassé son rival maximum en finale du tournoi régional et il frappe toujours le 4-0 qu’il a enfreint lors du dernier Brasileirao. En tant qu’équipe de Abel Ferreira Il est déjà classé mathématiquement pour les huitièmes de finale des Libertadores, il pourra s’aliéner ses meilleures troupes.

🔞🐺

Benítez deu uma Assistência com A maiúsculo para Pablo, qui marque le quatrième but de Tricolor no Morumbi. # DirectvGO #FutebolPaulista # Paulistão # WearMáscara # TorçaEmCasa

🎥SporTV pic.twitter.com/k9mcBGStpS

– Paulistão Sicredi 2021 (@Paulistao) 15 mai 2021