Palmeiras ou Sao Paulo, il ne peut en rester qu’un

17/08/2021 à 19h00 CEST

Palmeiras de Abel Ferreira affronte le match retour de les quarts de finale de la Copa Libertadores en tant que favori théorique pour les demi-finales. Avec la statut de champion actuel, en plus de contester le deuxième duel de la traversée à domicile, ils vous donnent une certaine préférence dans les prévisions, mais la force de Sao Paulo est présentée comme un défi majeur.

Les deux équipes brésiliennes ont des comptes en suspens, notamment Palmeiras, qui s’est incliné 2-0 contre Sao Paulo en finale pauliste et a perdu le titre après avoir fait match nul à l’Allianz Parque au match aller.. En effet, ceux d’Abel Ferreira n’ont pu vaincre ceux d’Hernán Crespo lors des cinq dernières confrontations directes.

Palmeiras a réussi à battre Santos lors de la finale de la Copa Libertadores 2020 et à ajouter son deuxième titre au record du club après plus de deux décennies d’attente. Pour conserver son hégémonie, il doit vaincre un Sao Paulo coriace, qui ajoute un titre de plus (le dernier en 2005) et vient avec envie après être resté aux portes de la finale des éditions 2010 et 2016.

Agrandir le palmarès du football brésilien

Palmeiras et Sao Paulo aspirent aux demi-finales et aspirent à un écart en finale qui leur donnera l’opportunité de remporter un nouveau titre pour le football brésilien: trois des quatre derniers titres sont allés au plus grand pays d’Amérique du Sud. Cependant, L’Argentine reste le berceau de la Copa Libertadores. Les équipes argentines ajoutent un total de 25 titres, par 20 des Brésiliens.

Le grand objectif de Palmeiras est, sans aucun doute, d’atteindre la deuxième Copa Libertadores consécutive, quelque chose que seules certaines équipes ont atteint comme Boca Juniors, Independiente, Peñarol, Santos, Estudiantes et Sao Paulo lui-même.. Sa troisième Copa Libertadores impliquerait également grimper au sommet du football brésilien avec les mêmes titres que Sao Paulo, Gremio et Santos.