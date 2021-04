Palmeiras, pour confirmer le favoritisme au retour de la Recopa sud-américaine

14/04/2021 à 03:31 CEST

Le football sud-américain se prépare à avoir son premier champion en 2021. Palmeiras et Defensa Justicia disputeront ce lendemain matin (à 02h30 CEST), au stade National Mané Garrincha de Brasilia, le retour de la Recopa Sudamericana, qui couronnera symboliquement le super champion continental.

Les Brésiliens, qui détiennent le sceptre Libertadores, affrontent le match dans une position privilégiée, après le travail acharné 1-2 récolté la semaine précédente en Argentine. Bien sûr, l’attitude proactive du champion sud-américain, formé maintenant par Sébastien Beccacece, garantit un affrontement ouvert, sans spéculation et attrayant.

El Verdao récupère son 9e partant, le vétéran Luiz Adriano, récupéré de Covid-19 et condamné à une amende par son club pour avoir quitté la maison, bien qu’il ait été infecté (et a fini par heurter un cycliste). Son absence s’est profondément ressentie au match aller et aussi dimanche, en finale de la Super Coupe du Brésil, que les Albiverdes ont perdue aux tirs au but, après un match nul 2-2 contre Flamengo.

Justement, l’un des doutes qui existe est de savoir comment cette défaite a affecté moralement les élèves de Abel Ferreira, face à leur deuxième finale en quatre jours sur la même étape. En raison des restrictions Covid-19 qui prévalent dans l’État de Sao Paulo, la réunion a été transférée dans la capitale du Brésil.

🇦🇷🎞️🇧🇷 Une première finale en images inédites! @Palmeiras na devant @ClubDefensayJus na CONMEBOL #Recopa. Agora n’est pas le Brésil! 🏆 La première finale avec des images inédites! #Palmeiras est devant #Defensa à CONMEBOL #Recopa. Maintenant, le match revanche au Brésil. pic.twitter.com/E9ND2CJnLH – CONMEBOL Recopa (@ConmebolRecopa) 9 avril 2021

La défense n’a pas d’autre choix que de revenir en arrière. Le règlement joue en leur faveur, car il n’y a pas de double valeur des buts en cas d’égalité. Toute victoire par le minimum des Argentins emporte la finale jusqu’aux prolongations.

Alignements possibles

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Viña; Felipe Melo, Danilo (Gabriel Menino), Raphael Veiga; Wesley, Rony et Luiz Adriano.

Défense et justice: Incertain; Rodríguez, Frías, Meza, Benítez; Loaiza, Enzo Fernández, Pizzini, Rotondi; Walter Bou et Braian Romero.

Arbitre: Leodán Gonzalez (Uruguay).

Stade: Mané Garrincha National (Brasilia).

Horaire: Mercredi à 21h30 (heure locale) / jeudi à 02h30 CEST.