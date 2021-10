Palmeiras rejoint Bahía et Bragantino prend la troisième place

13/10/2021 à 6h18 CEST

Les Palmeiras a donné un 0-0 lors de sa visite à Bahia et chute à la quatrième place du classement après avoir été dépassé par Bragantino qui, en remontant à la troisième place, s’est rapproché du leader Atlético Mineiro, lors de la vingt-sixième journée du Championnat du Brésil. Avec 40 points obtenus, ceux menés par le Portugais Abel Ferreira sont provisoirement à la quatrième place du classement de la ligue, en attendant le match de Fortaleza qui accueillera ce mercredi le Gremio au stade Castelao. L’Atlético Mineiro mène le tournoi avec 53 points, onze d’avance sur Flamengo, qui suit à la deuxième place.

Malgré plusieurs de ses meilleurs titres, le « Verdao » a perdu l’élan qu’il montrait en début de match, un match qui a fini par être dominé par Bahía, encouragé par l’enthousiasme des supporters, qui sont revenus l’accompagner après une longue année d’absence, à cause du covid. Jailson a été la star du club de São Paulo en arrêtant quatre tentatives de Bahia et Wesley a été expulsé après une faute contre Guedes. Nino Paraíba, l’arrière bahia, a été le meilleur joueur sur le terrain, mais ses efforts n’ont pas permis à son équipe d’aller mieux, toujours menacée dans la zone de relégation, en dix-septième position, avec 27 points.

Dans un autre match de la journée, le Bragantino a gagné 1-0 contre l’Atlético Goiainense et a grimpé à la troisième position du classement du tournoi, où il se situe avec 41 points. Le club de l’État de Sao Paulo, qui a été une surprise cette saison, a réussi à battre Goiainense avec un but de Joedson en seconde période, malgré un penalty manqué et joué plus de la moitié du match avec seulement 10 titulaires après l’expulsion d’Eric Ramires , qui a reçu son deuxième jaune pour une faute, à la 28e minute.Avec le résultat, le club de Goias est resté en onzième position du classement avec 31 points.