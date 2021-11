Palmeiras se soumet à Flamengo et revalide son règne dans les Libertadores

27/11/2021

Le 28/11/2021 à 00:07 CET

Palmeiras, avec son football pragmatique et rácano, a désactivé tous les arguments créatifs du super Flamengo et a ajouté son deuxième Libertadores consécutif, le troisième de son histoire (ils ont également gagné en 1999). Il a gagné (2-1), avec un but final de Deyverson en prolongation, devant un Mengao, qui à l’heure H, n’a pas été à la hauteur. L’ancien attaquant de Getafe et d’Alavés, qui n’était entré sur le terrain qu’à la 90e minute, est devenu le héros improbable des Paulistas.

Palmeiras

Weverton, Maykeb (Gabriel Menino, 105′), Luan, Gustavo Gómez, Piquerez (Felipe Melo, 112′), Zé Rafael (Danilo Barbosa, 81′), Danilo (Patrick de Paula, 69′), Scarpa, Raphael Veiga (Deyverson , 90′), Dudú (Wesley, 76′) et Rony.

Flamengo

Diego Alves, Isla (Mateuzinho, 78′), Rodrigo Caio, David Luiz, Filipe Luis (René, 31′), Willian Arao, Andreas Pereira (Pedro, 110′), De Arrascaeta (Vitinho, 110′), Everton Ribeiro ( Michael, 62′), Bruno Henrique (Kenedy, 90′) et Gabigol.

Arbitre

Nestor Pitana (Argentine). TA : Piquerez (66′), Gustavo Gomez (73′), coach Abel Ferreira (93′) / Rodrigo Caio (64′), De Arrascaeta (77′).

Buts

1-0, Raphaël Veiga, min 6; 1-1, Gabigol, min 72 ; 2-1, Deyverson, min 94.

Incidents

Stade Centenario, à Montevideo.

L’entraîneur Abel Ferreira, qui ajoute son deuxième Libertadores, a été le grand vainqueur de la finale dans une victoire signature qui a été forgée sur son ardoise Mourinhista. Le Portugais, en arrivant au stade Centenario, a demandé à ses joueurs d’être plus « loyaux & rdquor; que jamais à son style de jeu. Et dans un acte de foi collectif, absolument louable, Palmeiras a prévalu en étant plus Palmeiras que jamais, avec un jeu de confinement élevé grâce à un système très solide.

Le groupe de São Paulo a déchiré le script préétabli. Il est sorti courageux et déterminé. Et il a bouleversé la finale, exécutant une action étudiée à la perfection. Gustavo Gomez a fait une passe profonde, Mayke a gagné le dos de Bruno Henri, qui était descendu pour faire la couverture, et a servi en retour pour que Raphaël Veiga mettre le 1-0 (min. 6) d’un tir précis. C’était une sorte de football direct et efficace : une chance, un but, avec trois footballeurs jouant à la première touche.

El Verdao a enfilé sa salopette de travail et, époustouflé par le but, s’est consacré au travail de confinement devant un Flamengo désorienté et peu mordant. La fête avait été placée là où Abel Ferreira avait rêvé : avantage au tableau d’affichage, repli défensif avec son équipe dévouée à la cause, domination dans la bataille de la médullaire et attaques directes tentant d’explorer les arrières de David Luiz.

Le Flamengo, lent, prévisible, statique et apathique, n’a pas été retrouvé dans toute la première mi-temps. Son contrôle du ballon (il en avait 65 %) était stérile. Bien sûr, les rubronegros ont beaucoup de qualité dans le dernier tiers et Depuis Arrascaeta, lorsqu’il a été activé par Bruno Henrique, presque à égalité (min. 42). Trop peu, pour une équipe avec autant de ressources.

RÉACTION DU ‘FLA’

Les Cariocas secouèrent leur somnolence. Avec les batteries en place, celles de Renato Portaluppi ont augmenté les révolutions et Gabigol Il avait deux options très claires en début de seconde mi-temps.

Palmeiras n’a pas reculé devant le bombardement Flamboyant et ses options très claires générées à partir de coups de pied arrêtés… et vaquait à ses affaires. Rony pourrait condamner en deux contre.

Le Flamengo était dans un bourbier. Portaluppi a fait appel à Michael, son joueur d’amulettes, pour enflammer le jeu avec ses cils.

Et quand le jeu est entré dans son moment clé, il est apparu, bien sûr, Gabigol, jusque-là un adjuvant. De Arrascaeta l’a aidé et sur le 9 del Mengao, le tireur de la compétition a tiré Weverton du petit angle (1-1, min 72).

Palmeiras rétrécit dangereusement et Flamengo, encouragé par son escroc, opta pour le second, qui n’arriva pas… la prolongation dicterait la peine

LE BUT MIRACLE DE DEYVERSON

Raphael Veiga, la boussole de Verdao, n’a pas pu tenir plus longtemps et, à la 90e minute, Deyverson est entré. Et l’ancien Getafe et Alavés, pratiquement dans le premier ballon qu’il a touché, a marqué le but de sa vie.

Andreas pereira raté un contrôle facile de manière incompréhensible, étant le dernier joueur de la Mengao... et l’attaquant charismatique, très coquin, a profité du cadeau pour tirer Diego alves.

Verdao, beaucoup plus complet, a bien géré les prolongations et scellé son deuxième titre consécutif. Ainsi, comme cela s’est produit lors de la dernière édition, avec un but de Breno Lopes alors inconnu, Palmeiras a gagné avec un autre but d’un héros par hasard.