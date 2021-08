Palmer : Bottas n’était pas courageux, c’était une erreur

in

Valtteri Bottas n’essayait pas d’être « courageux » dans le premier tour en Hongrie, c’était une simple erreur car il a freiné trop tard, explique Jolyon Palmer.

Lando Norris était furieux contre Bottas lors du Grand Prix de Hongrie dimanche alors que le pilote Mercedes le mettait à la retraite, mettant ainsi fin à sa course en tant que seul marqueur de points constant pour cette saison.

« Je ne sais pas pourquoi cela doit arriver, pourquoi risquer de faire ce genre de choses stupides ? » dit-il à Sky Sports. « Je ne pouvais rien faire, alors je ne sais pas quoi dire. »

Le pilote McLaren, qui a été rejoint à la retraite par Sergio Perez, qui a également subi le plus gros de l’erreur de Bottas, a ajouté plus tard qu’il fallait « s’attendre à un peu plus lorsque vous affrontez ces meilleurs gars à l’avant du peloton ».

Palmer, cependant, ne croit pas que Bottas ait fait quelque chose de stupide ou même de courageux, il a plutôt fait une erreur.

Écrivant dans sa chronique F1.com, il estime que la piste mouillée, son mauvais départ et le dépassement de Lando Norris à l’extérieur ont tous joué un rôle dans l’erreur de Bottas.

Il a déclaré: “Le moment de la pluie signifiait que personne ne pouvait avoir une idée de la façon dont sa voiture se comporterait dans des conditions glissantes, à quel point les conditions étaient glissantes, ou où diable ils freineraient à l’approche du virage 1, avec 19 autres voitures serrées autour d’eux.

« Le seul tour qu’ils avaient avant l’extinction des feux était le tour de formation, qui s’est déroulé à vitesse réduite comme d’habitude.

“Même alors, vous essayez d’appuyer sur les freins jusqu’à ce qu’ils se bloquent légèrement, accélérez jusqu’à ce que vous interrompiez la traction et dirigez jusqu’à ce que vous frottez les avants, juste pour trouver le niveau d’adhérence dans chaque phase du virage, mais pour corréler ce que vous apprenez à basse vitesse tour de formation pour trouver un point de freinage à partir de la vitesse de course au virage 1 est presque impossible.

« Ce départ de course est du genre où vous pouvez gagner du terrain important, mais vous pouvez également détruire votre course immédiatement. Si vous êtes courageux au virage 1, vous pouvez avoir l’air d’un héros si vous réussissez, mais d’un méchant complet si vous ne le faites pas, et c’est exactement ce qui est arrivé à Valtteri Bottas et à Lance Stroll au virage 1.

« En fait, je ne suis même pas sûr que Bottas allait être courageux, il me semblait qu’il était distrait après un départ en trombe et un léger mouvement de pince de Perez et Norris de chaque côté.

“Alors que Norris l’a dépassé à l’intérieur, il a coupé à gauche devant Bottas avec peu de marge, et je pense que cela a momentanément distrait Valtteri à un moment critique. Il est revenu brièvement sur les gaz puis a freiné trop tard, ce qui, combiné à l’air sale de la McLaren devant, a fait qu’il a percuté Norris et créé un premier carambolage dans le virage.

Alors que la plupart des gros titres d’après-course portaient sur l’accident de Bottas, il n’était pas le seul à avoir heurté plusieurs pilotes au départ.

Lance Stroll a été un autre à se tromper, frappant Charles Leclerc, qui a été contraint à l’abandon, tout en causant des dommages à la McLaren de Daniel Ricciardo.

En parlant des bouffonneries de Stroll, Palmer estime que si Fernando Alonso a fait la même erreur que le pilote Aston Martin, tout était une question d’emplacement.

« Stroll a en fait freiné à un point similaire à Fernando alors qu’ils couraient côte à côte vers le virage 1 – les deux pilotes l’ont trop cuit dans des conditions humides », a-t-il déclaré.

«Mais alors qu’Alonso pouvait se permettre de relâcher les freins, de ne pas paniquer et de se retrouver dans la course, Stroll était destiné à percuter un rival devant, et il l’a effectivement fait, en éliminant Charles Leclerc, qui a ensuite frappé Daniel Ricciardo.

«Contrairement au luxe d’Alonso en matière d’espace extérieur et d’une carte de sortie de prison, si vous commencez à courir vers l’extérieur à partir d’une position de freinage à l’intérieur, vous êtes assez bien assuré d’une collision dans le milieu du peloton au virage 1.

« Définir le bon point de freinage est autant un travail de devinette qu’une sensation d’adhérence au départ. Vous n’avez aucune référence pour cela, mais il vaut souvent la peine d’être prudent dans ces situations.

“C’est exactement ce que déploraient Leclerc, Norris et Perez après les collisions de Bottas et Stroll.”