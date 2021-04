Palmer: Hamilton et Verstappen vont s’écraser à un moment donné

Jolyon Palmer a averti que l’intensité de la bataille du Championnat du monde de Formule 1 2021, entre les plus grandes stars du sport – Lewis Hamilton et Max Verstappen – entraînerait davantage d’incidents, voire d’accidents entre les deux.

Rétrospectivement, prendre d’assaut la Variante Tamburello au début de la course dimanche, avec Verstappen devançant après avoir quitté la grille depuis la troisième place, forçant le pôle position Lewis Hamilton à se replier derrière le Red Bull, claquant sur les bordures.

C’était très proche et aurait pu être très différent si le destin en avait décidé autrement, c’était serré et replié. Dommages limités à quelques morceaux d’aile cassés sur la Merc et pas de crevaison pour le Red Bull. Mais c’était proche des rasoirs.

S’exprimant sur le podcast Checkered Flag de la BBC, Palmer a déclaré à propos du Grand Prix d’Imola: «Cette course nous a absolument montré qui se battra pour le championnat cette année.

«Lorsque vous vous battez avec votre rival, vous pouvez prendre plus de risques, car si vous vous trompez, vous allez probablement éliminer les deux. Vous pouvez sortir vos coudes un peu plus, être plus argy-bargy. Cela a montré l’agressivité que j’ai hâte de voir au cours des 21 prochaines courses.

Les clichés ont retenti avant cette bataille pendant des mois, voire des années: David contre Goliath; Old Guard contre Young Gun; le roi et le prétendant au trône; etc.

Mais les statistiques difficiles sont beaucoup plus convaincantes et résument le mieux ce concours: Hamilton à la recherche de son huitième titre mondial de F1 tandis que Verstappen vise son premier.

Palmer a poursuivi: «Je pense que Lewis sait que c’est la bataille pour le titre de sa carrière. Il les avait en 2007 et 2008… mais d’accord, la bataille pour le titre de la décennie. Il n’a pas eu un challenger aussi bon que Verstappen, peut-être depuis Fernando Alonso dans la même équipe, mais c’était à ce moment-là qu’il était recrue. C’est un challenger plus féroce que Felipe Massa ne l’a jamais été en 2008.

«Nous revenons aux jours de Rosberg, mais ils préfèrent s’écraser les uns avec les autres plutôt que de finir derrière l’autre. C’est pareil maintenant. C’est la rivalité féroce qui est déjà née pour cette saison », a ajouté Palmer.

Quant à l’incident du premier tour, l’ancien pilote de F1 devenu expert a observé: «Hamilton a pris un risque au début de la course car il préférait qu’aucun des deux ne termine la course, probablement que de terminer deuxième derrière Verstappen.

«C’était le truc avec Rosberg et Hamilton – mieux vaut prendre des risques en 50-50 minutes et mettre votre voiture dans la position où vous pourriez avoir un accident s’il tourne.

«Vous pourriez risquer un peu de contact ici ou là. Quand c’est votre rival, vous devez le faire et je pense que nous allons voir un crash entre eux à un moment donné et je ne sais pas comment nous ne l’avons pas fait à Imola », a ajouté Palmer.

L’histoire de la F1 est marquée par de telles rivalités, des concours «deux-en-un-ne-pas-aller» qui avaient tendance à se terminer avec du métal plié: Senna v Prost deux fois; Schumi contre Hill; Schumi contre Jacques Villeneuve; Vettel contre Webber; Hamilton contre Rosberg, etc.