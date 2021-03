Palmetta a défendu son titre WBA-International lors d’une grande soirée de boxe en Argentine

Photo: @boxeodeprimera_tycsports

Alberto «Beto» Palmetta a une fois de plus montré la puissance de son poing gauche ce samedi soir. Dans son engagement convenu à une dizaine de tours contre l’expérimenté Aztèque, José Alan Herrera, l’Argentin a défendu son titre international des poids welters de la World Boxing Association (WBA) par un KO technique au deuxième tour.

Le gala explosif de boxe internationale a eu lieu au Lanús Club à Buenos Aires sous la production de la Payne Boxing Series et au total deux titres WBA ont été disputés.

Palmetta a dominé le premier tour contre un Herrera qui a riposté en prévision de ce que le champion proposait. Au deuxième tour, il y a eu un échange de coups plus important, mais un centre gauche de Palmetta a laissé Herrera sur le chemin. Et ainsi, l’olympien argentin a conservé avec succès la ceinture régionale noire et or dans sa première défense.

Dans les moments précédents, dans le choc des co-stars, un grand match a laissé le ring effervescent et a été le prélude parfait au match principal. L’albiceleste local, double olympique à Londres 2012 et 2016, Alberto el «Impacto» Melian, a joué dans un combat dramatique contre le dominicain Frency Fortunato Saya, qui a vu la bonne séquence avec laquelle il est arrivé des États-Unis rompu. Dans les cinq premiers tours, tout semblait indiquer que le combat se terminerait pour Melian, qui, comme Ave Fénix, a résisté aux puissantes attaques du Fortunato jusqu’alors invaincu qui a amené l’Argentin sur la toile à plusieurs reprises.

Mais « l’Impact » a su se réveiller et a fait souffrir le dominicain dans la seconde moitié du combat, lorsque la fatigue punissait le combattant en visite au rythme de ses poings. Avec émotion et adrénaline, Alberto Melian a été couronné comme le nouveau champion Inter-Continental Feather de la World Boxing Association dans une grande démonstration de griffe et de courage.

Pour compléter la carte, une semaine après avoir réussi le tournoi international à Istanbul, en Turquie, d’où il est revenu avec une médaille d’or, le prometteur espoir olympique Mirco Cuello a terminé sa quatrième présentation professionnelle avec le même résultat que tous: KO, cette fois 52 secondes après le premier tour, causé par un croisé de gauche qui a rapidement retiré l’Argentin Héctor Gusman du combat.

La World Boxing Association célèbre la grande performance de la soirée organisée par Payne Boxing où de bonnes perspectives de boxe ont fait un grand show.