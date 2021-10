« Palou a remporté l’IndyCar et s’est engagé dans la course américaine »

22/10/2021 à 05:22 CEST

.

L’Espagnol Fernando Alonso (Alpine) a souligné le talent de la star d’IndyCar Colton herta, 21 ans, dont il a dit « s’intégrerait bien » en Formule 1, mais a précisé qu’il ne sait pas quels sont ses projets et a donné l’exemple de Alex Palou, qui a été proclamé champion de cette compétition et s’est engagé à courir aux États-Unis. Alonso, double champion de Formule 1 et expérimenté en Indy, a déclaré que le pilote Andretti Autosport, le plus jeune à remporter une course IndyCar, remplit les conditions pour la catégorie reine du sport automobile. « Creo que es un muy buen piloto, muy talentoso, muy joven. Creo que es el ganador más joven de la carrera de IndyCar, y seguramente encajaría bien en la Fórmula 1 », indicó el asturiano en declaraciones que recoge la web oficial de la Formule 1.

Le pilote Alpine a déclaré que « chaque » pilote a « un plan différent dans sa carrière » et ne sait pas ce qu’est celui de Colton. « Je suis sûr qu’il est content de l’IndyCar, comme Alex Palou, qui a remporté le championnat cette année et qui est vraiment engagé dans la course américaine et aime ça ici », a déclaré l’Espagnol.

Alonso n’était pas d’accord sur le fait que les pilotes américains sont sous-estimés par rapport aux Européens et a déclaré « qu’ils sont les meilleurs dans leur discipline ». « Ils sont les meilleurs sur un circuit IndyCar et sur une machine IndyCar, et s’ils rejoignent la Formule 1, ils ont besoin de l’adaptation normale dont nous avons besoin si nous allons sur une machine IndyCar. Donc je pense que ce n’est pas différent, nous avons tous le même niveau, qui est le niveau supérieur pour chaque catégorie », a-t-il prévenu avant le Grand Prix de Formule 1 des États-Unis.