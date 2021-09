Palou, après s’être proclamé champion d’Indycar : "Allons-y pour un autre"

in

Le pilote espagnol Alex Palou (Chip Ganassi Racing), qui a remporté le championnat Indycar ce dimanche, assuré qu’il veut aller “pour un autre” à la prochaine saison.

“Maintenant, il est temps de célébrer, puis de se reposer, puis de repartir pour un autre championnat”, a assuré Palou convaincu dans des déclarations à Efe après avoir soulevé le trophée qui l’accrédite comme champion de l’Indycar, la plus importante compétition de monoplace aux États-Unis.

Palou a remporté le championnat ce dimanche après terminer quatrième de la dernière course de l’année à Long Beach (Californie, États-Unis).

Avec cette quatrième position, Palou a terminé l’année avec 549 points, devant l’Américain Josef Newgarden et le Mexicain Pato O’Ward, qu’il a dû quitter après avoir été impliqué dans un accident.

En franchissant la ligne d’arrivée, Palou a ressenti “beaucoup de bonheur” et s’est souvenu des bons moments de une saison qu’il a qualifiée de “très bonne”, avec huit podiums inclus.

“C’est un rêve que je devais réaliser : être un champion d’Indycar est spécial.”

En outre, il a remercié le soutien reçu de l’Espagne et a souligné que estime “qu’il ira au plus après ce championnat”.

Il a également commenté que il y a eu un moment particulièrement difficile de la course, dans lequel un incident entre les deux véhicules devant lui a failli lui coûter le titre.

“Il y a eu un moment dans une courbe très serrée ici à Long Beach où il y a eu un incident et nous n’étions que deux voitures derrière, nous avons touché avec la voiture devant et derrièreNous sommes allés dans un sandwich, mais nous avons réussi à nous en sortir », a expliqué Palou.

Après cet incident, O’Ward, son poursuivant immédiat, a dû battre en retraite en raison de problèmes avec l’arbre d’essieu de la roue arrière droite de votre voiture.

“C’était dommage de perdre le rival qui allait bien pour le championnat ; une bonne bagarre en course aurait été bonne”, a-t-il déclaré.

Palou est ainsi devenu le premier Espagnol de l’histoire à remporter le titre Indycar et l’un des plus jeunes au monde à le faire.

En plus d’être une étape importante pour le sport automobile espagnol, Palou, 24 ans, il est également désormais l’un des plus jeunes pilotes de l’histoire à remporter le titre Indycar.

Seul le Néo-Zélandais Scott Dixon, une légende de l’Indycar avec six championnats à son actif, qui a réussi à battre la compétition en 2003 à 23 ans, et Sam Hornish, qui l’a remporté à 22 ans en 2001, ils surpasseront Palou.

Les trois premiers classés du dernier Grand Prix de l’année étaient les Américains Alex Herta et Josef Newgarden, premier et deuxième, respectivement, et Dixon, qui a terminé troisième.